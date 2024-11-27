'Мисс Планета Украина 2024' одержала неожиданную победу на международном конкурсе

Виктория Ошур, представительница Украины на международном конкурсе красоты "Мисс планета 2024", финал которого стартовал в Камбодже 27 ноября, получила первый титул. Красавицу из Ивано-Франковска назвали "Мисс самые красивые волосы", обратив внимание на всегда роскошную прическу девушки.

Видео дня

Конкурсантку пригласили на сцену, чтобы вручить награду – ленту, где указан титул, и денежный чек. Об этом OBOZ.UA стало известно по официальной трансляции шоу на YouTube.

Во время церемонии были также объявлены победительницы основных категорий, в частности приз за "Лучший национальный костюм" одержала представительница Филиппин, в то время как победу за "Лучшее дефиле в купальнике" одержала участница из США. Напомним, украинская красавица вошла в топ-7 по результатам показа в бикини.

На момент написания новости Виктория Ошур входит в топ-17 лучших среди всех красавиц. Однако финальные результаты могут изменить ход событий. Через мгновение до начала эфира девушка опубликовала новое фото в Instagram, где она позирует в голубом блестящем топе и юбке в тон. "За кулисами. Через несколько минут начнется шоу", – написала Ошур.

Накануне красавица из Ивано-Франковска показала национальный костюм, вдохновленный одним из символов Украины. Наряд красавицы представлял собой композицию с яркими подсолнухами, украшающими блестящий комбинезон.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о Виктории Ошур, которая в этом году представляет Украину на конкурсе "Мисс планета 2024". Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!