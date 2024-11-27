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"Мисс Планета Украина 2024" одержала неожиданную победу на международном конкурсе

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
2,4 т.
'Мисс Планета Украина 2024' одержала неожиданную победу на международном конкурсе

Виктория Ошур, представительница Украины на международном конкурсе красоты "Мисс планета 2024", финал которого стартовал в Камбодже 27 ноября, получила первый титул. Красавицу из Ивано-Франковска назвали "Мисс самые красивые волосы", обратив внимание на всегда роскошную прическу девушки.

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Конкурсантку пригласили на сцену, чтобы вручить награду – ленту, где указан титул, и денежный чек. Об этом OBOZ.UA стало известно по официальной трансляции шоу на YouTube.

"Мисс Планета Украина 2024" одержала неожиданную победу на международном конкурсе

Во время церемонии были также объявлены победительницы основных категорий, в частности приз за "Лучший национальный костюм" одержала представительница Филиппин, в то время как победу за "Лучшее дефиле в купальнике" одержала участница из США. Напомним, украинская красавица вошла в топ-7 по результатам показа в бикини.

"Мисс Планета Украина 2024" одержала неожиданную победу на международном конкурсе
"Мисс Планета Украина 2024" одержала неожиданную победу на международном конкурсе

На момент написания новости Виктория Ошур входит в топ-17 лучших среди всех красавиц. Однако финальные результаты могут изменить ход событий. Через мгновение до начала эфира девушка опубликовала новое фото в Instagram, где она позирует в голубом блестящем топе и юбке в тон. "За кулисами. Через несколько минут начнется шоу", – написала Ошур.

"Мисс Планета Украина 2024" одержала неожиданную победу на международном конкурсе

Накануне красавица из Ивано-Франковска показала национальный костюм, вдохновленный одним из символов Украины. Наряд красавицы представлял собой композицию с яркими подсолнухами, украшающими блестящий комбинезон.

"Мисс Планета Украина 2024" одержала неожиданную победу на международном конкурсе

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о Виктории Ошур, которая в этом году представляет Украину на конкурсе "Мисс планета 2024". Подробности – в нашем материале.

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