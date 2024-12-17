'Мисс Франция 2025' стала 34-летняя стюардесса: как выглядит самая старшая победительница в истории страны. Фото

Стало известно имя победительницы конкурса красоты "Мисс Франция 2025", после того, как в правила нынешнего шоу внесли существенные изменения. Обладательницей титула стала самая страшая участница за историю конкурса – 34-летняя стюардесса Анжелика Ангарни-Филопон, родом с острова Мартиника в Карибском море.

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Организаторы изменили регламент, дав возможность показать свою красоту француженкам старше 24 лет, а также замужним и матерям. Об этом сообщает France 24.

"В 2011 году на конкурсе "Мисс Мартиника" первое место заняла молодая женщина в возрасте 20 лет. Сегодня перед вами стоит та самая 34-летняя девушка, которая снова представляет Мартынику, ее диаспору, а также всех женщин, которым когда-то говорили, что уже слишком поздно", – сказала Ангарни-Филопон после победы в конкурсе.

В финале приняли участие тридцать кандидаток, среди которых были врачи и стоматологи. Участницы дефилировали в купальниках, региональных костюмах и бальных платьях. Они выступали под разнообразные музыкальные жанры, включая кантри, 90-е, сальсу и даже под Моцарта.

После победы в конкурсе Ангарни-Филопон получит годовую зарплату от "Мисс Франция", доступ к парижской квартире и разнообразные подарки от спонсоров. Организаторы французского конкурса красоты заявили, что "идут в ногу со временем" и преследуют цель создать платформу для обмена историями успешных женщин и тех, кто борется с такими проблемами, как нереалистичные стандарты внешности.

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