Ему было всего 29 лет: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Степан Кисиль. Фото

В Харьковской области в результате удара вражеского дрона погиб военнослужащий из села Малая Березанка Киевской области Степан Кисиль. Сердце храброго украинца остановилось 5 августа 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Згуровской поселковой территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"18 августа "на щите" возвращается в родной дом Защитник Украины – Кисиль Степан Валерьевич, преданный патриот Украины, житель села Малая Березанка", – говорится в сообщении.

Мужественный защитник Украины погиб в результате атаки вражеского дрона 5 августа 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Григоровка Купянского района Харьковской области. Ему было всего 29 лет.

В невыразимом горе остались жена, двое сыновей, родители, родные и близкие.

"Самое тяжелое – осознавать, что дети больше не услышат голоса отца, не дождутся его возвращения домой, а семья уже никогда не встретит его живым… Давайте поддержим семью в это трудное время и вместе почтим память Воина, отдавшего свою жизнь за Украину", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Виктор Плотский. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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