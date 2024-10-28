Минкульт внес в 'черный список' еще четырех российских звезд: кто они

Министерство культуры и информационной политики Украины расширило "черный список", в который входят лица, создающие угрозу национальной безопасности нашего государства. Список пополнился именами российских звезд, среди которых Екатерина Гусева, Сергей Кабайл, Эдгар Запашный и Аскольд Запашный.

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Соответствующий приказ появился на сайте Минкульта. В общей сложности в "черном списке" центрального органа исполнительной власти находится 236 человек.

Гусева Екатерина – актриса и заслуженная артистка РФ известная ролью в драме "Бригада". Путинистка не только поддерживает оккупационный режим Кремля, но и уверенно заявляет, что мир может наступить только тогда, когда Россия одержит победу. Актриса часто появляется на пропагандистских мероприятиях, более того, даже посещала временно оккупированные территории с "гуманитарными миссиями".

Кабайло Сергей – заслуженный артист РФ, глава Нижегородского регионального отделения Союза театральных деятелей государства. Он является членом господствующей политической партии страны-агрессора "Единая Россия" и откровенно поддерживает кровавый режим Кремля.

Запашный Эдгар – артист и генеральный директор "Великого Московского государственного цирка" активно выражает свою приверженность деятельности действующей власти. Кроме того, уроженец Ялты убежден, что украинские звезды, осуждающие сейчас деятельность российских коллег, при встрече будут просить автографы у путинистов. Об этом он заявил после того, как рэпер Потап отметил, что все поддержавшие кровавую войну звезды будут нести ответственность. Запашный считает, что музыкант грозит знаменитостям ради пиара в сети, а не потому, что они одобряют убийства мирных украинцев и разрушение наших городов.

Запашный Аскольд – артист и руководитель "Великого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского". Путинист откровенно поддерживает жестокую войну и публично распространяет пропагандистские нарративы Кремля.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Минкульт внес в черный список путиниста Владимира Машкова и еще 5 российских актеров.

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