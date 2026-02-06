'Путинскому клоуну' Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: чем он разозлил россиян и украинцев

У стендап-комика из Казахстана Нурлана Сабурова возникли серьезные проблемы в России, где он в течение длительного времени активно развивал карьеру и зарабатывал деньги. Юмористу запретили въезд в страну-агрессора на 50 лет, а узнал он об этом в аэропорту.

Как сообщают росмедиа, в ночь на 6 февраля Сабуров прилетел в Москву из Дубая, где участвовал в съемках рекламы автомобиля. При прохождении паспортного контроля в аэропорту "Внуково" его отвели в отдельное помещение, в котором выдали документ о запрете въезда в Россию. Решение якобы вступило в силу еще 30 января.

По данным пропагандистов, стендап-комику запретили въезд в РФ из-за критики так называемой "СВО" во время концертов, а также нарушения миграционного и налогового законодательства. Нурлан Сабуров якобы отмывал доходы через посредников.

Сейчас юморист находится в зоне для людей, ожидающих депортации, ведь у него якобы нет средств, чтобы приобрести билет в Дубай. Как пишут росмедиа, из Объединенных Арабских Эмиратов за Сабуровым выдвигаются два воздушных маршала, которые принудительно заберут его в город вылета.

У стендап-комика осталось в России имущество на 160 миллионов рублей (48 млн гривен). По данным россиян, Нурлан Сабуров является владельцем двухэтажного дома в элитном загородном поселке и участка площадью 1285 квадратных метров в одном из жилых комплексов РФ. Кроме того, юморист имеет Mercedes Гелендваген 2018 года выпуска и Cadillac Escalade 2021-го.

Почему Сабуров попадал в немилость россиян

В 2022 году стендап-комик разозлил поклонников из страны-агрессора, ведь пошутил о россиянах, которые начали все активнее переезжать в Казахстан. Сабуров со сцены произнес:"Как ситуация изменилась, да? Лет десять назад, когда в Москву приезжали рабочие из Средней Азии, россияне сидели: "Это кто там на такси приехал ко мне?" А сейчас все такие: "Алматы (самый большой город Казахстана. – Ред.), всегда мечтал".

А вот в 2025-м юмориста задержали в московском аэропорту за нарушение сроков миграционного учета. Тогда Нурлан Сабуров находился в России 114 дней вместо разрешенных 90. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей (1 500 грн) и дали две недели на то, чтобы покинуть страну-агрессора, а затем вернуться на законных основаниях.

Из-за инцидента юморист отменил концерты в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Кургане, Рязани, Тюмени и Обнинске. Причиной этого организаторы мероприятий назвали "непреодолимые обстоятельства".

Как комик разозлил украинцев

После начала большой войны поклонники Нурлана Сабурова хотели выяснить его истинное отношение к кровавой политике Кремля. Во время выступления юмориста в Лос-Анджелесе мужчина из зала выкрикнул: "Нурлан, а почему ты молчишь? Выскажись против. Почему ты проглотил язык и молчишь? Если ты засц*л, то так и скажи: "Я боюсь сказать "Нет!".

Услышав такой упрек стендапер резко выдал, что имеет на то свои причины и совершенно не должен выражать свою позицию публично. Зритель не скрывал отвращения к Сабурову, поэтому вышел из зала со словами: "Когда-то ты был моим кумиром, слуга страха".

Из-за молчаливой позиции юмориста затравили и на концерте в Сиэтле. Нурлана Сабурова назвали "сц*куном" и в очередной раз попросили прояснить, считает он агрессию РФ против Украины войной или все же "спецоперацией". На это зрители услышали сухое: "Я уже все сказал, завязывай".

Желание сохранить место "под солнцем" в стране-агрессоре не прошло для Сабурова бесследно. Представители украинской диаспоры добились отмены выступления стендап-комика в зале "North Shore Center".

"Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время" (вероятно, чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Все вместе мы создали прецедент, а в Америке очень любят прецеденты – здесь прецедентное право. Действуйте! Весь мир готов "отменять" Россию и пророссийских клоунов всех мастей", – написал житель Лос-Анджелеса Дэниел Тонкопи.

А вот когда активистка прямо подбежала к Сабурову в белом платье с красными пятнами, символизирующими кровь убитых украинцев, услышала от комика ужасный комментарий: "Извините, это месячные?". Позже за девушку вступился казах и пристыдил стендапера за поддержку фашистов, которые убивают народ Украины, за что был мгновенно выведен с места проведения выступления.

Как ранее писал OBOZ.UA, сам Нурлан Сабуров не видит никакой проблемы в замалчивании войны, более того, даже жаловался на травлю со стороны украинцев. Комик искренне не понимает почему он казах по национальности – стал жертвой русофобии.

