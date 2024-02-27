Министр экономики Юлия Свириденко с зарплатой около 75 тыс. грн в месяц назвала стоимость своего делового лука. Видео

Министр экономики Юлия Свириденко на презентации новой национальной экономической платформы "Сделано в Украине" назвала стоимость своего образа. Государственный деятель также призналась, что предпочитает украинские бренды.

На формальное мероприятие она надела черные брюки, лаконичные туфли и оверсайз-жакет, под которым находилась футболка, которая символизировала любовь к стране. Об этом Юлия Свириденко рассказала в новом видео блогера Николаса Кармы в Instagram.

Госдеятель призналась, что немного стесняется камер, поэтому очень осторожно показала белую футболку с красным сердцем стоимостью 1700 гривен.

На ногах у министра были туфли от дизайнера Алины Качоровской с острым мысом за семь тысяч гривен.

Завершил образ самый дорогой элемент наряда Юлии Свириденко – серый пиджак от нового отечественного бренда Article, который специализируется на женских жакетах. Его цена – 12500 гривен.

Добавим, что, согласно поданной декларации первого вице-премьера за 2022 год, ее годовой заработок составлял 893 247 гривен. Следовательно, за месяц Юлия Свириденко на должности зарабатывала примерно 75 тысяч грн.

Стоимость своих штанов и аксессуаров министр экономики не назвала, но посвятила время в кадре призыву к получению грантов и покупке отечественных брендов, что поможет им развиваться.

Ранее OBOZ.UA писал, что Николас Карма спросил, сколько стоят спортивные образы комика Владимира Шумко и его жены Анны. Пара была одета в бренд Puma и весело рассказывала о своих нарядах.

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