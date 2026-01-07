Месть за позицию: украинка рассказала о проблемах в Италии после скандала с фанатом Путина в автобусе

Украина Дарья Мельниченко, которая придала огласку возмутительной истории об итальянце по имени Рокко, который откровенно расхваливал российского диктатора Владимира Путина во время поездки в Украину из Италии, столкнулась с проблемами из-за своей непоколебимой позиции. Девушка начала получать угрозы в социальных сетях, более того, некоторые энтузиасты даже написала жалобу ее руководству в Италии.

Однако, похоже, навлечь проблемы на украинку сторонникам Рокко будет не так просто, ведь она отметила, что имеет адекватных работодателей, которые не ведутся на подобные провокации. Об этом она сообщила на платформе Threads.

"Вы представьте, что кто-то додумался написать моему руководству на итальянском. Хорошо, что они адекватные у меня", – отметила девушка.

Впоследствии Дарья Мельниченко обнародовала скриншот личного сообщения, где, похоже, такой же фанат Путина, как и итальянец Рокко, выдал: "Животное. Ну теперь ждем тебя в Италии".

Что известно о скандале

6 января Дарья Мельниченко рассказала, что вместе с Рокко и его женой украинкой ехала автобусом из Италии в Украину через пункт пропуска "Чоп (Тиса) – Захонь". Как поделилась девушка, во время остановки на границе мужчина решил с ней пообщаться. Сначала он расспрашивал о поездке, а потом кардинально изменил направление разговора и начал критиковать Украину, взамен рассыпаясь в комплиментах Путину.

"Он начал мне рассказывать, какая плохая у нас страна, какой у нас плохой президент, и что он уважает Путина, и какой он молодец", – написала девушка.

О попытке итальянца с пророссийскими взглядами попасть в Украину работники Государственной пограничной службы Украины узнали благодаря посту Дарьи Мельниченко. В отношении Рокко были проведены меры контроля, по результатам которых ему был запрещен въезд в нашу страну на 3 года. Решение приняли из-за нарушения норм украинского законодательства: мужчина "имеет пророссийские взгляды" и "оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины", отметил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Суспільному".

Что интересно, после инцидента Рокко закрыл свой профиль в соцсети TikTok. Однако, похоже, его позиция осталась неизменной, ведь из описания аккаунта он так и не убрал флаги РФ.

Как ранее писал OBOZ.UA, эта ситуация начала жить собственной жизнью в соцсетях. Украинцы создали кучу мемов, главным героем которых стал итальянец Рокко, а к некоему флешмобу присоединились даже бизнесы. Подробности читайте в нашем материале.

