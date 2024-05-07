Мерил Стрип, Райан Гослинг, Анджелина Джоли и другие знаменитости, которые никогда не посещали Met Gala

Официально Met Gala – это бенефис Института костюма Метрополитен-музея, феерия черного галстука, проводимая ежегодно в первый понедельник мая. Главная цель – собрать деньги для модного отдела музея. Неофициально – это вечеринка года, Оскар Восточного побережья и "банкомат для Met".

В этом году шоу называется "Спящие красавицы: пробуждение моды". Но какая бы тема вечеринки ни была выбрана – это всегда интересное шоу, однако далеко не все известные личные хотя бы раз посещали эту вечеринку. Поэтому сегодня OBOZ.UA решил рассказать вам, кто из знаменитостей никогда не был среди гостей Met Gala.

Мерил Стрип

Трехкратная обладательница премии "Оскар" и девятикратная обладательница "Золотого глобуса" Мерил Стрип привыкла к красным дорожкам. Однако, несмотря на то, что актерская легенда снялась в нескольких модных ролях в таких фильмах, как "Дьявол носит Prada" – где она фактически сыграла организатора Met Gala и главного редактора Vogue Анну Винтур – и "Mamma Mia", она ни разу не посещала Met Гала. В 2020 году Мэрил Стрип чуть не стала сопредседателем Met Gala, но из-за пандемии мероприятие было отменено.

Райан Гослинг

Актер никогда не посещал это мероприятие. Наиболее странным было его отсутствие на Met Gala в прошлом году, ведь фильм "Барби", где он сыграл роль Кена, стал самым большим хитом года.

Анджелина Джоли

У Анджелины есть большой список ролей, благодаря которым она точно могла присутствовать на Met Gala, но за все годы ее актерской карьеры этого не произошло ни разу. Может, все еще изменится?

Дуэйн Джонсон

Звезда хитов "Форсаж" и "Моана", актер и бывший борец Дуэйн Джонсон никогда не посещал эту вечеринку.

Актеры из сериала "Друзья"

Весь актерский состав Друзей никогда не появлялся на красной дорожке Met Gala. Почему-то ни Дженнифер Энистон, ни Кортни Кокс, ни Лиза Кудроу, ни Дэвид Швиммер, ни Мэтт Леблан, ни Мэттью Перри (до его смерти в 2023 году) ни разу не побывали на западе.

Адель

Возвращение музыкальной иконы в 2021 году также укрепило ее место как иконы моды. Независимо от того, выступает она в великолепных платьях без каблуков или сидит у корта в эффектном пальто, она привлекает внимание. Хотя певица "Easy on Me" еще не посетила мероприятие, есть надежда на ее дебют, поскольку в последние годы она вернулась в центр внимания.

Бритни Спирс

Когда принцесса поп-музыки была на пике славы в 2000-х годах, возможно, подозревали, что она прошла по красной дорожке Met Gala, но это не так. Уместно было бы увидеть, как Спирс переосмысливает свои эксцентричные гастрольные костюмы и стиль награждения для любой из уникальных тем Met. Но с непрерывной нагрузкой это понятно. Теперь, свободная от ограничений опекуна, Спирс может посещать больше публичных мер.

Королевские особы

На Met Gala присутствовали королевские особы, но не принцы Уильям и Гарри и их жены Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Стиль Миддлтон сенсационный, поэтому интересно было бы увидеть, что она может придумать для этого события, но произойдет ли это когда-то, неизвестно. Что же касается второй королевской пары, то тоже довольно странно, что они ни разу не присутствовали, ведь они являются одной из самых обсуждаемых пар на планете.

Кристина Агилера

Хотя Met Gala является идеальной платформой для демонстрации крутых и необычных стилей артистов, Кристина Агилера никогда не ходила по красной дорожке Met Gala. Певица большую часть своей жизни была занята созданием музыки, гастролями, актерской деятельностью и созданием имиджа. И, несомненно, ее поклонники были бы рады увидеть, как она демонстрирует свой стиль в Met.

Брэд Питт

Брэд Питт – главный герой красных дорожек, всегда в шикарном костюме и всегда с новой прической. Однако, как и оба его знаменитых бывших, Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли, актер также никогда не был на этом мероприятии.

Уилл Смит и Джада Пинкетт

Эта звездная посещала большинство мероприятий и побывала не на одной красной дорожке, однако ни разу они не присутствовали на Met Gala. Чего не скажешь об их детях – Джейден и Вилоу Смит уже были приглашены на эту вечеринку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал что такое Met Gala и почему вокруг него столько шума.

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