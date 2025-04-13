'Меня никто не спрашивает': Виктор Павлик признался, как относится к пластическим операциям 30-летней жены

Украинский певец Виктор Павлик, которому в этом году исполнится 60 лет, признался, что не поддерживает пластические операции, которые делает его молодая жена – 30-летняя блогер Екатерина Репяхова. Несмотря на то, что звездные супруги неоднократно демонстрировали гармонию в отношениях, в вопросе внешних вмешательств в тело они имеют противоположные взгляды.

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Об этом артист рассказал в интервью программе "Ближче до зірок", комментируя недавние изменения во внешности жены. По словам Павлика, ему не нравится идея изменять облик с помощью хирургии, но он признает, что не может повлиять на решение жены.

"Меня же никто не спрашивает, в целом. С самого начала я говорю, что я не сторонник того, чтобы вмешиваться в тело вообще. Я знаю, что она все равно не послушается меня. Я говорил, что не надо, но она конечно, то сделала. И мама ей не запретит, и я не могу запретить. Такова ее красота. Такова ее натура, что если она решила что-то делать, то она это делает", – сказал певец.

Недавно Екатерина Репяхова сделала уже вторую пластическую операцию – на этот раз ментопластику. Это хирургическая процедура, во время которой корректируют форму подбородка, часто путём его увеличения с помощью импланта. По словам блогера, она давно имела комплекс по этой части лица, поэтому решилась на изменения.

До этого, в 2023 году, жена Павлика уже перенесла ринопластику – операцию по изменению формы носа. Блогер тогда рассказала, что некомфортной формы нос ей достался от матери ее отца – бабушки Таси.

Интересно, что блогер планирует еще одну пластическую операцию – мамопластику. Однако в ближайшее время это делать не собирается, потому что планирует еще одну беременность. Она настроена увеличить грудь после того, как родит второго ребенка. До этого Павлик и Репяхова не раз отмечали, что хотят пополнить их семью дочерью.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Виктора Павлика "свалился" хейт из-за пластической операции жены. Артист остро ответил комментаторам.

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