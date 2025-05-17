'Меня не удивило'. Дмитрий Дикусар обратился к украинцам после гибели Максима Нелипы

Хореограф Дмитрий Дикусар, который сейчас находится на фронте, рассказал, каким помнит погибшего Максима Нелипу. Дмитрий работал вместе с телеведущим на втором сезоне "Танцев со звездами".

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В разговоре с OBOZ.UA Дикусар признался, что совсем не удивился, узнав, что Нелипа ушел в ВСУ в первые месяцы полномасштабного вторжения. Хореограф также напомнил украинцам, за что воин отдал свою жизнь.

"О том, что Максима Нелипы не стало, мне написала мама, – говорит хореограф Дмитрий Дикусар, – Я помню Максима позитивным, искренним и очень открытым. Тем, кого действительно можно назвать настоящим человеком. Поэтому меня не удивило, что он пошел добровольцем в начале полномасштабной войны. Хочу, чтобы люди помнили: он рисковал и отдал свою жизнь, чтобы другие жили. Сил его родным. Бесконечное уважение и вечная память воину, светлой душе и настоящему Мужчине!".

Напомним, в понедельник, 12 мая, защищая Украину от врагов, погиб артист и бывший участник проекта "Дизель шоу" Максим Нелипа. Актер присоединился к Силам обороны с первых дней полномасштабной войны и даже после болезни вернулся на фронт. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезды в последний раз обратились к погибшему Максиму Нелипе, который вернулся на войну после болезни.

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