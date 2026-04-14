Мелания Трамп встретила королеву Максиму в 'драматическом' платье за более чем 200 тысяч гривен. Фото

Первая леди США Мелания Трамп выглядела изысканно, встречая королеву Нидерландов Максиму перед официальным ужином в Белом доме. Жена Дональда Трампа нарядилась в изысканное белое платье, акцентным элементом которого стали объемные цветочные аппликации, которые плавно спускались с верхней части образа к юбке, создавая "драматический" контраст.

Видео дня

Как отмечает Hello, для торжественного события Мелания Трамп выбрала аутфит от лондонского дома моды Erdem, который славится своей "мрачной романтикой". Стоимость ее платья составляет 4 995 долларов (около 217 тысяч гривен).

Вневременного шика своему аутфиту первая леди США добавила с помощью классических туфель-лодочек на каблуках. Волосы она закрутила в фирменные локоны и сделала боковой пробор, чтобы добавить прическе объема.

Со своей стороны королева Максима предпочла значительно более яркий образ. Ее Величество одела платье жжено-оранжевого цвета с драпировкой и небольшим поясом на талии, который хорошо подчеркнул фигуру.

Стоит заметить, что визит королевы Максимы и короля Виллема-Александра в США является одним из важнейших дипломатических мероприятий между Вашингтоном и страной-членом НАТО с момента эскалации конфликта с Ираном. Торжественность события подчеркивала красная дорожка у входа в Белый дом, а также почетный караул, который сопровождал членов официальной встречи.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно об историческом визите короля Чарльза ІІІ в США, который состоится уже в этом апреле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!