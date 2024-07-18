Дети из Уганды воспроизвели сцену покушения на Трампа. Видео стало вирусным

Дети из Уганды воспроизвели видео, где 45 президент США и кандидат на новых выборах главы государства Дональд Трамп был ранен в результате покушения на его жизнь. Юные блогеры повторили действия политика и его телохранителей, а их друзья сыграли избирателей.

Видео дня

Видео появилось в TikTok мальчика из Уганды по имени Блуд Уг, однако по состоянию на данный момент оно уже исчезло. Ролик можно найти в других соцсетях, где его успели опубликовать.

Маленькие актеры, вооружившись муляжем оружия, пошагово воспроизвели все события того страшного дня. Один из школьников сыграл Трампа, который не сразу понял, что в него стреляют.

Используя деревянные винтовки и трибуну из пластиковых ящиков, дети спародировали не только стрельбу, но и эвакуацию. Когда "мини Трампа" обступили его ненастоящие охранники, ребенок поднял кулак вверх, чтобы крикнуть: "Боритесь".

Все это сопровождалось реальными звуками стрельбы и паники, которые в тот день охватили площадь. Видео очень быстро стало вирусным, хотя сейчас его уже нет.

Как пишет Daily Mail, львиная часть комментариев была оставлена изумленными американцами, которые не надеялись, что покушение на Трампа всколыхнет даже детей в Уганде.

Ранее OBOZ.UA писал, что 45-й президент США прибыл на съезд республиканцев с перевязанным ухом. Как выглядит кандидат в президенты после покушения – смотрите здесь.

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