Меган Маркл воссоздала культовый образ покойной свекрови, который также по вкусу Кейт Миддлтон. Фотосравнение трех принцесс

Принцесса Диана была настоящей иконой стиля XX века, а ее изысканными образами до сих пор вдохновляются жены обоих сыновей – принцев Уильяма и Гарри. Во время официального визита в Иорданию Меган Маркл воспроизвела культовый лук покойной свекрови, главным элементом которого стал белый пиджак прямого кроя. Подобный аутфит несколько раз демонстрировала на публике и Кейт Миддлтон.

В первый день деловой поездки Меган Маркл одела приталенный твидовый жакет в стиле 80-х с объемными пуговицами от любимого бренда членов британской королевской семьи Veronica Beard, пишет Daily Mail. Пиджак она скомбинировала со светлой футболкой и свободными брюками, а из обуви выбрала контрастные черные сандалии.

Подобный наряд выбрала для себя принцесса Диана в 1989 году, когда посетила концерт благотворительной организации Prince's Trust в Национальном выставочном центре в Бирмингеме. Ее Высочество одела белый костюм с юбкой-карандашом от дизайнера Катрин Уокер, который сочетала с розовой блузой.

Изысканный образ пришелся по душе и Кейт Миддлтон. В 2022 году жена принца Уильяма вышла в свет в белом деловом костюме, которому добавила интересного акцента с помощью оранжевой рубашки и сумки.

Как отмечала звездный стилист Рошель Уайт, светлые луки стали незаменимым элементом гардероба многих членов королевских семей не просто так. По словам эксперта, белый костюм помогает создать "уверенный и успешный образ", а также воспринимается как знак силы и успеха.

