Меган Маркл рискнула выбором платья на вечеринке Netflix и вызвала неоднозначную реакцию. Фото

Меган Маркл решилась на довольно смелый эксперимент с образом для частной вечеринки стримингового сервиса Netflix по случаю выхода второго сезона сериала "Грызня". Она появилась на мероприятии в атласном платье трендового, но в то же время противоречивого цвета шартрез.

Видео дня

Рискованный выбор аутфита вызвал довольно неоднозначную реакцию у общественности. Редакторы модных изданий, как, например, Vogue, называют яркий наряд показателем хорошего стиля Меган Маркл, тогда как некоторые пользователи сети считают, что таким образом она просто хотела оказаться в центре внимания.

Супруга принца Гарри вышла в люди в гламурном платье Gale специфического зеленого оттенка от американского бренда Heidi Merrick. Атласный наряд герцогини Сассекской роскошно переливался на свету, а его силуэт прекрасно подчеркивал ее изящную фигуру.

Чтобы не перегружать аутфит, жена принца Гарри скомбинировала ярко-зеленое платье с бежевыми босоножками от Jimmy Choo. Из украшений она выбрала бриллиантовые серьги, а в макияже отдала предпочтение пастельным оттенкам.

Готовясь к мероприятию, Меган Маркл не побоялась рискнуть и оказаться в центре внимания, что пришлось по душе далеко не всем. Некоторые пользователи сети отметили, что большинство присутствующих на вечеринке Netflix были одеты в сдержанные образы, даже принц Гарри выбрал классический костюм. Из-за этого герцогиню Сассекскую начали упрекать в том, что она якобы делала все возможное, чтобы стать "главной звездой" события, оставив других без внимания. Эти предположения начали распространяться еще активнее из-за того, что актриса "Грызни" Кэри Маллиган пришла на вечеринку в образе похожего оттенка.

"Меган Маркл одета в тот же цвет, что и главная актриса, потому что, так сказать, хочет украсть ее славу. Как всегда, она хочет, чтобы все внимание было приковано к ней. Видимо, она расспросила, какое платье будет одето на звезду, а затем нашла самый уродливый наряд той же расцветки".

Кстати, Меган Маркл не единственная, кто становился темой для обсуждения номер один из-за решения одеть зеленое платье. В конце 2022 года Кейт Миддлтон посетила церемонию награждения премии The Earthshot Prize в Бостоне в салатовом образе от Sabina Maxi. Тогда одни пользователи забросали Ее Высочество комплиментами, а другие наоборот, создавали с ее фотографиями кучу мемов.

Дело в том, что цвет платья Кейт Миддлтон многим напомнил хромакей – технологию, с помощью которой можно поместить людей или предметы на произвольном фоне. Юзеры накладывали на образ жены принца Уильяма различные изображения и делились результатами "творчества" в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!