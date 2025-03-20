Меган Маркл показала, как выглядела во время учебы в католической школе. Фото

Меган Маркл вспомнила о своих подростковых годах, поделившись архивным снимком со времен обучения в католической школе Immaculate Heart в Лос-Анджелесе, США. На снимке юная Меган позирует у статуи Девы Марии, молясь среди желтых цветов.

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Она была одета в белый сарафан с принтом, оливково-зеленый кардиган и золотой обруч на распущенных волосах, зачесанных в сторону. Этот момент был зафиксирован во время традиционного празднования Дня Девы Марии, которое является частью духовной жизни школы. Герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram этот редкий кадр из школьной жизни.

Сопровождая публикацию теплыми словами, Меган Маркл написала: "Когда твой любимый друг из средней/старшей школы присылает тебе что-нибудь из альма-матер и это вызывает самую большую улыбку на твоем лице".

Школа Immaculate Heart, в которой будущая герцогиня получала образование до 1999 года, также поделилась этим фото в своих соцсетях. В посте отмечалось: "Поздравляем выпускницу Меган Маркл с возобновлением ее сериала на Netflix и запуском ее нового подкаста! Мы рады поделиться специальной фотографией времен ее пребывания в Immaculate Heart, отдавая дань нашей заветной традиции празднования Дня Девы Марии, которая является отражением нашего наследия сестринства, поддержки и духа Панды. Начиная подготовку к празднованию Дня Девы Марии, мы с гордостью продолжаем традиции, которые делают наше школьное сообщество таким особенным".

Несмотря на насыщенный график, включающий развитие бренда As Ever, работу над новым подкастом и продолжением сериала "С любовью, Меган", Маркл не забывает о своем прошлом.

Герцогиня не раз упоминала школу Immaculate Heart в своих проектах. В третьем эпизоде сериала "С любовью, Меган", где она общалась с шеф-поваром Роем Чоем, она рассказывала о своем опыте обучения в этой школе. Кроме того, в 2022 году она посетила кампус для записи одного из эпизодов подкаста Archetypes, а в 2020 году выступила на виртуальной церемонии выпуска учащихся Immaculate Heart.

Ранее OBOZ.UA писал, что троюродный брат Чарльза III рассекретил настоящую фамилию Меган Маркл. Хоть недавно бывшая актриса и сменила свою фамилию с Маркл на Сассекс, это абсолютно неправильно, поскольку Сассекская – это титул.

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