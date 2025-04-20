Меган Маркл обвинили в нарушении авторских прав из-за съемок детского шоу на Netflix. Подробности

Герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась в центре громкого скандала, связанного с вероятным нарушением авторских прав. Британская писательница и иллюстратор Мел Эллиотт заявила, что ее работа стала основой для детского анимационного шоу "Жемчужина", которое Меган анонсировала в сотрудничестве с Netflix в 2021 году.

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По словам 51-летней Эллиотт, еще в июле 2021 года она направила герцогини официальное юридическое письмо, в котором указала на "поразительное сходство" между сериалом Меган и ее собственным персонажем – девочкой по имени Перл Пауэр, появившейся в одноименной серии детских книг. Как пишет Daily Mail, персонаж писательницы существует с 2014 года, а адаптация для телевидения начала готовиться еще в 2019-м.

Анимационный сериал "Жемчужина" стал частью громкого сотрудничества герцогов Сассекских с Netflix, стоимостью 100 миллионов долларов. По замыслу, сериал должен рассказывать историю девочки, которая находит вдохновение в выдающихся женщинах из истории. Однако уже через десять недель после запуска разработку шоу прекратили. Netflix объяснил это общим сокращением анимационных проектов после падения числа подписчиков в 2022 году.

Несмотря на завершение проекта, скандал не угас. Эллиотт утверждает, что обращалась неоднократно как в Netflix, так и в продюсерскую компанию Archewell Productions, которую основали Меган и принц Гарри. Все его обращения остались без ответа.

Главной претензией Эллиотт являеться слишком сильное, по ее мнению, сходство между персонажами: и в ее книгах, и в шоу Меган главной героиней является девочка по имени Перл, которая борется за равенство, уверенность в себе и вдохновение от сильных женщин.

"Конечно, я не могу знать, видел ли кто-то из ее команды это и вдохновлялся этим, но сходство было слишком большим, чтобы я могла его игнорировать", – отмечает Мел Эллиотт. Она подчеркнула, что, как женщина-феминистка, Меган должна поддержать другую женщину, а не игнорировать ее беспокойство.

Автор также рассказала, что идея сериала, где девочка рассказывает одноклассникам о выдающихся женщинах, появилась у нее еще в 2019 году. Первой исторической фигурой, которую она выбрала для сериала, была теннисистка и активистка Билли Джин Кинг, даже публично поддержавшая идею.

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл впервые призналась, что после рождения одного из детей у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали герцогини Сассекской довольно опасный синдром.

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