Меган Маркл впервые назвала свой опасный диагноз, который тщательно скрывала от публики

Меган Маркл впервые призналась, что после рождения одного из детей у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали герцогине Сассекской довольно опасный синдром – послеродовую преэклампсию.

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Как отмечает People, об этом супруга принца Гарри рассказала во время своего нового подкаста Confessions of a Female Founder. Гостей проекта стала подруга Меган Маркл, основательница приложения Bumble Уитни Вулф Херд, с которой она пообщалась об опыте материнства и ведения бизнеса.

"У нас обоих был очень похожий опыт послеродового периода, хотя мы тогда еще не знали друг друга. У нас обоих была преэклампсия. Послеродовая преэклампсия", – отметила герцогиня Сассекская.

Меган Маркл не уточнила, когда у нее возникли проблемы со здоровьем: после рождения принца Арчи или принцессы Лилибет. Однако она заметила, что узнать такой диагноз было действительно страшно, ведь словно оказалась на грани жизни и смерти. Преэклампсия возникает во второй половине беременности или послеродовой период. Синдром характеризуется появлением высокого кровяного давления и значительным количеством белка в моче. В тяжелых случаях у пациенток наблюдается нарушение функций печени, дисфункция почек, отеки, одышка или нарушения зрения.

Несмотря на всю серьезность диагноза, жена принца Гарри скрывала свое состояние от общественности: "И ты все еще пытаешься жонглировать всеми этими вещами, а мир не знает, что происходит. Ты все еще пытаешься появляться перед людьми, особенно перед своими детьми. Но такие вещи вызывают беспокойство у медиков".

Уитни Вулф Херд призналась, что сильно гордится подругой, ведь она решилась выйти в люди сразу после рождения сына в мае 2019 года. Бизнесвумен отметила, что считает Маркл сильной женщиной.

"Я никогда не забуду твои фото после того, как ты родила Арчи, и весь мир ждал его дебюта. Я тогда уже стала или вот-вот должна была стать мамой. Я думала: "Боже мой, как эта женщина это делает? Как она обувает каблуки и выходит с ребенком в этом красивом наряде в мир?" Я едва могла забрать доставку еды на вынос в халате", – высказалась предприниматель.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри официально повязали себя узами брака 19 мая 2018 года. Чуть меньше чем через год появился на свет первенец супругов, сын Арчи. В июне 2021-го их семья стала больше еще одного человека, ведь Маркл родила дочь Лилибет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что между принцем Гарри и Меган Маркл возникли разногласия из-за детей.

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