Меган Маркл и принц Гарри впервые за три года дали интервью

Представители королевской семьи Великобритании, Меган Маркл и принц Гарри впервые за 3 года приняли участие в совместном интервью, чтобы рассказать о новой программе The Parents Network. Инициатива, поддерживаемая фондом пары Archewell, направлена на поддержку родителей, чьи дети пострадали от использования социальных сетей.

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Супруги отметили, что вдохновением для создания проекта стало желание защитить своих потомков, 5-летнего принца Арчи и 3-летнюю принцессу Лилибет, пишет People. После продолжительного тестирования бета-версии, разработка доступна для родителей в США, Великобритании и Канаде.

Во время интервью для CBS Sunday Morning Меган Маркл призналась, что ей приходилось сталкиваться с издевательствами и жестоким обращением в социальных сетях. Из-за большого количества давления у представительницы королевской семьи возникали суицидальные мысли. Поэтому, по мнению герцогини Сассекской, ее опыт может помочь детям, страдающим буллингом в интернете.

"Если вам пришлось пережить любой уровень боли или травмы, я считаю, что часть нашего путешествия к исцелению – безусловно, часть моей – состоит в том, чтобы действительно откровенно говорить об этом", – отметила монархиня, – "я действительно сделала выводы из своего опыта, но я никогда не хотела бы, чтобы кто-то другой чувствовал себя так же, я бы никогда не хотела, чтобы кто-то другой строил такие планы, и я бы никогда не хотела, чтобы кому-то не верили в это".

Меган Маркл отметила, что одним из важнейших аспектов для создания инициативы стало желание уберечь своих детей от жестокого пространства в сети: "Наши дети маленькие – им 3 и 5 лет. Они невероятны. Но все, что вы хотите сделать как родители, это защитить их ".

Принц Гарри объяснил, что для него важным аспектом проекта The Parents Network является возможность научить родителей правильно помогать детям, страдающим от онлайн-насилия. Младший сын короля Чарльза III акцентирует внимание на том, что до активного использования социальных сетей взрослые были уверены в безопасности своих потомков, которые находились с ними в одном доме. Однако сейчас ситуация изменилась, даже находясь в соседней комнате, ребенок может лишить себя жизни в течение 24 часов из-за проблем, с которыми столкнется в интернете, сообщает Hello.

"В настоящее время мы достигли того этапа, когда почти каждый папа и мама должны первыми реагировать на проблему. Даже лучшие специалисты в мире не всегда смогут распознать признаки возможного самоубийства. Это самая плохая часть этого", – добавил монарх.

Меган Маркл призвала взрослых относиться к изменениям в поведении мальчиков и девочек так, будто это их собственные дети: "Мой сын или моя дочь, которые приходят домой, радуются, которых я люблю… И однажды, прямо под моей крышей, вся жизнь меняется из-за того, что было абсолютно вне нашего контроля? Если вы посмотрите на это сквозь призму отцовства, нет способа решить проблему лучше, чем попытаться найти решение".

Исполнительный директор The Archewell Foundation Джеймс Холт отметил, что за последние два года участники проекта, созданного с герцогом и герцогиней Сассекскими, взаимодействуют с родителями и молодежью относительно влияния социальных сетей на их психическое, физическое и эмоциональное благополучие.

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