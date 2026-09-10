Матерные слова и "разорванная душа" за 12 000: звезда "Битвы экстрасенсов" Курилова оскандалилась после "консультации" с сестрой погибшего воина

Сестра погибшего украинского военного заплатила 12 тысяч гривен за консультацию с победительницей "Битвы экстрасенсов" Еленой Куриловой, но вместо ответов о брате услышала, что его тело якобы не удастся получить для захоронения, а также кучу ругательств. При этом женщина лично присутствовала на опознании погибшего, после чего воина похоронили.

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Речь идет об Елене Красвитной, которая обратилась к Куриловой примерно через полгода после смерти брата Григория. По словам женщины, она хотела разобраться в обстоятельствах его гибели, поскольку у нее было две разные версии произошедшего. Историю Елены и фрагменты разговора с экстрасенсом показали в выпуске YouTube-проекта "Бритвы экстрасенсов 2".

За платную консультацию женщина заранее перечислила 12 тысяч гривен на счет ИП. Во время консультации Курилова, по словам Красвитной, должна была ответить на вопрос о гибели ее брата.

Однако сначала разговор пошел совсем в другом направлении. Экстрасенс начала говорить о личной жизни клиентки, ее отношениях с мужем и необходимости родить ребенка.

"У тебя есть три года на рождение ребенка. Больше времени нет", – заявила Курилова во время консультации.

При этом Красвитная утверждает, что вообще не спрашивала экстрасенса о детях. Она хотела узнать о своих отношениях с мужем, однако вопрос материнства не был среди предварительно отправленных запросов. На видео Курилова настаивала, что клиентке нужно родить ребенка, а также советовала не обсуждать это решение с партнером.

"Сейчас с этим мужчиной я не чувствую себя ни женщиной, ни тем, что хочу ребенка", – объясняла клиентка. В ответ Курилова заявила: "Нах*я чувствовать себя женщиной. Чувствуй себя мамкой".

Однако наиболее болезненной для Елены стала часть консультации, посвященная погибшему брату. Она спросила, действительно ли он погиб в результате подрыва на мине и правду ли ей рассказывают об обстоятельствах смерти. В ответ Курилова заявила, что семья якобы вообще не получит тело военного в целостном виде.

"Тело вы ни х*я не получите. 100%. Его разнесло по... его нет в одном куске", – сказала экстрасенс, согласно обнародованной записи консультации.

Когда Красвитня напомнила, что брата уже похоронили и она лично присутствовала на опознании, Курилова ей не поверила. Позже экстрасенс изменила объяснение и начала говорить уже о якобы "неупокоенной душе", которая будто бы была "разорвана на куски".

"Я видела своего брата. Со мной были еще две мои тети и муж одной из них. Это, без сомнения, был мой брат", – рассказала Красвитня.

По ее словам, после консультации она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии. В конце концов Красвитня попросила вернуть 12 тысяч гривен за консультацию. Сначала экстрасенс не отвечала на сообщения, но впоследствии деньги вернули – 11 950 гривен, поскольку 50 гривен составила банковская комиссия. Никаких извинений или дополнительной компенсации, по словам Красвитной, она не получила.

Курилова обратилась в полицию

История получила продолжение уже в полиции. После требования вернуть средства Курилова обратилась к правоохранителям, заявив о принуждении к исполнению гражданских обязательств с угрозой насилия или повреждения имущества. В производстве фигурирует часть 1 статьи 355 Уголовного кодекса Украины.

Адвокат Василий Харчук, комментировавший ситуацию в эфире, заявил, что не видит в сообщении, отправленном Куриловой, признаков преступления по этой статье. По его словам, для применения ст. 355 должны присутствовать угрозы насилия или уничтожения либо повреждения имущества. В сообщении, которое процитировали в программе, речь шла о возврате 12 тысяч гривен, извинениях и 20 тысячах гривен на психологическую помощь.

"Вы, даже не имея юридического образования, можете заметить, что в этом сообщении отсутствует угроза насилия или угроза повреждения или уничтожения какого-либо имущества госпожи Куриловой", – сказал Харчук.

Стоит отметить, что Григорий Красвитный, как рассказала его сестра, ушел воевать еще в 2014 году и после начала полномасштабного вторжения вновь встал на защиту Украины. С мая 2022 года по ноябрь 2025 года он служил в армии. Мужчина погиб в возрасте 37 лет. Елена призналась, что после смерти родителей брат был для нее едва ли не самым близким человеком, поэтому пережить его утрату ей особенно тяжело.

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