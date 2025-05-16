Марта Адамчук 29 мая в Киеве даст концерт в свой день рождения: где купить билеты

В Киеве состоится праздничный музыкальный вечер Марты Адамчук, который будет посвящен дню рождения певицы! 29 мая в 18:00 уютный дворик МЦКИ на один вечер превратится в пространство личных историй, искренних эмоций и теплой музыки.

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"Это не просто концерт, а особая встреча с Мартой, ее внутренним миром и тем, чем она живет сегодня", – говорится в анонсе концерта.

Марта Адамчук – популярная украинская певица с сильным и узнаваемым голосом. В свое время Марта была финалисткой "Голоса страны" и звездой "Женского квартала", а ее песни "Колія", "Рожевий туман", "Разом" и другие пришлись по душе украинцам и стали настоящими саундтреками к жизни.

"В этот день рождения Марта откроет для зрителей еще больше себя: исполнит любимые композиции и представит новые песни, которые станут отражением ее сегодняшнего состояния, мыслей и ощущений", – интригуют организаторы концерта.

Поздравить Марту с днем рождения смогут не только зрители, но и ее близкие друзья и коллеги, которые разделят с ней сцену: KOLA, KADNAY, TAYANNA, KEKELIA и "Трио "Різні".

Купить билеты на концерт Марты Адамчук 29 мая в МЦКИ можно по ссылке.