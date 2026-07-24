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«Маричка»: Tayanna посвятила новую песню женщинам, которые распускают косы, отдаваясь чувствам

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
603
TAYANNA представляет новую песню «Маричка»
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24 июля TAYANNA представит новую песню "Маричка" – историю о женщине, которая распускает косы навстречу чувствам.

TAYANNA представляет новую песню «Маричка»

"В этой песне Маричка распускает косы, открывает свое сердце, прислушивается к его ритму и влюбляется под прекрасные ритмы мужского сердца.

TAYANNA представляет новую песню «Маричка»
TAYANNA представляет новую песню «Маричка»

Мне кажется, каждая женщина хотя бы раз была такой Маричкой. И, наверное, именно поэтому эта история так близка. Она о нежности, доверии, внутренней красоте и о любви, которая навсегда оставляет свой след в сердце. "Это песня, которую нужно просто послушать и прочувствовать", – делится TAYANNA.

Трек "Маричка" уже можно послушать на всех платформах.

УкраинапеснимузыкаукраинцыТатьяна Решетняк (Tayanna)
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