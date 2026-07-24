«Маричка»: Tayanna посвятила новую песню женщинам, которые распускают косы, отдаваясь чувствам

24 июля TAYANNA представит новую песню "Маричка" – историю о женщине, которая распускает косы навстречу чувствам.

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"В этой песне Маричка распускает косы, открывает свое сердце, прислушивается к его ритму и влюбляется под прекрасные ритмы мужского сердца.

Мне кажется, каждая женщина хотя бы раз была такой Маричкой. И, наверное, именно поэтому эта история так близка. Она о нежности, доверии, внутренней красоте и о любви, которая навсегда оставляет свой след в сердце. "Это песня, которую нужно просто послушать и прочувствовать", – делится TAYANNA.

Трек "Маричка" уже можно послушать на всех платформах.