MamaRika призналась, за что они с мужчиной чувствуют вину перед 2-летним сыном: игрушки и подарки с неба не падают

Украинская певица MamaRika, которая вместе со своим мужем, телеведущим Сергеем Середой воспитывают 2-летнего Давида, призналась, что испытывает вину перед сыном. Звездные родители много работают, поэтому не уделяют малышу столько времени, сколько бы хотелось.

Однако MamaRika подчеркнула, что у их семьи есть традиционные семейные дни, когда они проводят время только со своим сыном. Об этом певица рассказала OBOZ.UA в перерыве между интеллектуальными поединками в квиз-шоу "Кто знает?" на Новом канале.

Многие современные украинские родители задают себе вопрос: как балансировать между карьерой и семьей? А если речь идет о звездных парах, то им еще труднее правильно расставлять приоритеты, чтобы и популярность не потерять, и оставаться хорошими семьянинами. Перед дилеммой предстала и певица MamaRika с мужем-шоуменом Сергеем Середой, после появления на свет их первенца Давида.

"Надеюсь, что я – лучшая мама для своего сына, потому что он у меня – лучший. Но мы очень много работаем, и, к сожалению, не уделяем сыну столько времени, сколько хотелось бы. Несмотря на это, есть дни, которые мы выделяем только на семью. Это один-два раза в неделю, когда отменяем все планы и стараемся быть только вчетвером. Потому что у нас есть еще один сын – наша собачка Роки", – смеется MamaRika.

Певица отмечает, что они с мужем много работают ради будущего Давида. "Чтобы у него было больше, чем в прошлом имели мы. И чтобы у него был пример работающих родителей", – подчеркнула звездная мама.

MamaRika призналась, что сынишка носит непростой характер. Ведь он есть лев за гороскопом и носит волевой характер хищника. "Такому сыну, как у нас, нужна дисциплина. Диалоги с ним мы ведем оба. Но решили, что папа должен быть достаточно строгим, контролировать все эти эмоции-гормоны. А мама – это больше пожаловаться, прижаться", – поделилась MamaRika.

Артистка призналась, что, несмотря на непростой характер сыночка, они с мужем балуют его. "Ну, а как его не баловать? Мы его безумно любим, но стараемся постоянно объяснять, вести диалоги, что игрушки и подарки с неба не падают", – сказала исполнительница.

Ранее OBOZ.UA писал, как MamaRika вместе с мужем и сыном попала в аварию.

OBOZ.UA также рассказывал, как певица живет без света с маленьким ребенком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!