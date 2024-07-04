Мама восьмерых детей из Лас-Вегаса, которая была беременна 12 лет подряд, станет бабушкой в 40 лет. Фото и видео

Кора Дюк из Лас-Вегаса, беременная 12 лет подряд, призналась, что собирается впервые стать бабушкой в возрасте 40 лет. Мать восьмерых детей почти 850 тысяч подписчиков в Интернете, где она документирует жизнь своей большой семьи.

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Кора впервые забеременела в 2000 году, когда ей было 16 лет, пишет Daily Mail. В посте на своем аккаунте в Instagram она шокировала подписчиков, пошутив, что "ждет ребенка номер 10".

Но потом американка призналась, что ее старшая дочь, 21-летняя Сина, ждет мальчика, а это значит, что 43-летняя Кора и ее муж Андре станут бабушкой и дедушкой. Она сказала, что "нас повысили до уровня бабушек и дедушек", а также разместила видео, на котором семья радостно пляшет от этой счастливой новости.

Кора была беременна с 2000 по 2012 год. Она имеет восьмерых детей среди которых 22-летний Элайджа, 21-летняя Сина, 19-летняя Жаан, 17-летний Каир, 16-летняя Сайя, 14-летняя Ави, 13-летний Романи и 11-летний Тахдж. Девятый ребенок погиб при родах. Подписчики семьи в социальных сетях поспешили выразить приветствие, отметив, что Кора больше похожа на "сестру своей дочери", чем на будущую бабушку:

"Поздравляем. Я знаю, что ты будешь лучшей бабушкой!"

"Я чувствую, будто я член семьи, потому что я только что пролила слезу"

"О, я думал, что это ты беременна! Поздравляю! Этого ребенка будут так любить и баловать!"

"Мне нравится видеть всю эту радость и поддержку по поводу новости о внуке! Но бабушка выглядит довольно молодо, чтобы родить еще нескольких своих!"

"У этого ребенка уже 100 нянек"

"Она только что сказала "бабушка", или мне почудилось?"

Кора и ее муж, бизнес-консультант Андре, делятся контентом об их еженедельных поездках в магазин продуктов и видео, как они готовят ужин, а также ходят в спортзал. В одном из подкастов Кора призналась, что не планировала иметь большую семью. "Нет, совсем нет! – сказала она. – Сначала я хотела только двоих детей, мальчика и девочку, и я получила мальчика и девочку. Но нет, мы не закончили".

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