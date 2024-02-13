Мама Наташи Королевой, которая еще недавно кричала 'Слава Украине!' и насмехалась над зятем-путинистом, показала свое истинное отношение к Тарзану. Видео

В понедельник, 12 февраля, мама украинской певицы-предательницы Наташи Королевой – Людмила Порывай – отпраздновала день рождения. К имениннице в Майами, США, где она проживает уже больше года, прилетела и дочь-запроданка, а вот зять-путинист, одиозный стриптизер Сергей Глушко, он же Тарзан, послал букет роз. Людмила Ивановна обрадовалась цветам и поблагодарила отправителя, забыв, очевидно, как еще недавно называла его "г*вном" из-за пропутинской позиции.

Королева зафиксировала все это на видео и обнародовала в своих соцсетях. Таким образом пророссийская экс-киевлянка дала понять, каково настоящее отношение Порывай к зятю-фанату войны.

На обнародованных кадрах мама Королевой бежит получать букет. Параллельно она говорит по телефону и, не выпуская трубку из рук, радуется подаренным цветам. Тем временем опальная певица за кадром комментирует: "Москва на проводе! Все поздравляют, Винокуры поздравляют".

Снимая букет и маму, Королева продолжает комментировать: "Тебе букет под портрет. Это тебе зять заказал. Это тебе Серёженька прислал".

Порывай на это увлекательно отвечает: "Ооой, большое спасибо".

Что касается портрета, на фоне которого проходил весь этот спектакль "идеальной" семьи, то здесь стоит остановиться. Как выяснилось, фразу "букет под портрет" Королева сказала не просто так. Дело в том, что автор этого "шедевра" и есть Тарзан. В сети до сих пор можно найти фото, где стриптизер с оголенным торсом рисует свою тещу. А теперь эта картина, как можно понять из видео, стоит у Порывай на самом видном месте в апартаментах.

Тем временем Королева продолжает выставлять чудаковатые видео с мамой. На одном из таких предательница и, казалось, патриотка Украины танцуют под песню певицы "Моя мамуля Люда самая крутая".

А вот пользователи сети пытаются выяснить, какая все же позиция у Людмилы Порывай по поводу войны в Украине. С одной стороны, она живет в США, после полномасштабного вторжения публиковала свои фото в патриотическом стиле, а на концерте певицы Ирины Билык в Майами даже выкрикивала "Слава Украине" и называла Тарзана "г*вном". Не прошло и двух лет, как женщина восхищенно принимает от этого "г*вна" цветы.

Тогда, на концерте Билык в Майами, Порывай говорила: "Я очень переживаю. У меня все родные – моя сестра, мои внуки, мои племянники – в Украине. И я сердцем и душею с ними каждый день, каждую секунду. Слава Украине!"

Тарзан же регулярно в своих соцсетях восхваляет российских захватчиков и диктаторский режим президента Путина. Украинцев он называет "нацистами", а новости о Буче, Мариуполе и других городах – "фейками". Ранее Глушко от имени России бранью пригрозил НАТО. По словам одиозного артиста, "русский мир бил, бьет и будет бить" военно-политический блок за то, что он якобы расширяется на восток с целью "запретить россиянам жить".

Ранее OBOZ.UA писал, как Королева пробила очередное дно. У запроданки вышел совместный трек с коллегой-путинистом Gazan, в котором экс-киевлянка гордо утверждает, что она "made in Russia", то есть "изготовлена в России". А для рекламы позорной песни "украинка" в чудаковатом виде станцевала на фоне Кремля.

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