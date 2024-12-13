Мальчик или девочка? Беременная Лиза Глинская показала своего еще нерожденного ребенка и заинтриговала подписчиков

Победительница и бывшая судья кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая недавно сообщила о беременности, поделилась с поклонниками кадрами со своим еще нерожденным ребенком. Звезда посетила сеанс УЗИ и показала запись по процедуре.

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Соответствующее видео появилось на Instagram-странице будущей мамы. Она не рассекретила, кого носит под сердцем, однако дала возможность пользователям сети догадаться пол малыша, написав: "Мальчик или девочка? Вы кого увидели или почувствовали?"

"Я всегда задавалась вопросом, ну как люди могли рожать детей во время войны, как они могли продолжать радоваться, как жизнь могла продолжаться… И только сейчас я знаю, как хочется жить, особенно после февраля 2022 года, дышать полной грудью, чувствовать и проживать каждую эмоцию, рожать детей, продолжать жить, не теряя ни минуты", – поделилась мыслями кондитер.

Лиза Глинская призналась, что быть беременной во время постоянных тревог и обстрелов достаточно нелегко. Однако она искренне уверена, что жизнь победит.

Своей публикацией победительница шоу "МастерШеф" сильно заинтриговала подписчиков. В комментариях появилось множество догадок о том, кто родится у кондитера. Одни увидели на записи девочку, другие убеждены, что звезда ждет мальчика, а по чьему-то мнению, у нее будет двойня. Пока Глинская не опровергает и не подтверждает ни одну из этих догадок.

"Девочка? Потому что у такой красавицы должно быть продолжение".

"Мы с мужем очень за вас радуемся. Мы думаем, что это – мальчик. Здоровье вам и легких родов".

"А я за двух девочек. Мы также с мужем уже очень долго ждем такого чуда. Глядя на Вас вселяется вера, что все должно быть хорошо. Всего лучшего. Вы прекрасна, Вам очень подходит".

Напомним, в достаточно символический день, а именно 6 декабря, когда украинцы праздновали День святого Николая, Лиза Глинская объявила о беременности. В соцсетях звезда поделилась трогательными фото с округлым животиком и призвала подписчиков верить в чудеса.

Стоит отметить, что 15 лет назад бывшая судья кулинарного шоу "МастерШеф" пережила травмирующий опыт. Она потеряла ребенка из-за халатности врачей. Роды звезды происходили в Ялте, однако во время процесса у нее началось кровотечение, а младенец появился на свет мертвым.

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