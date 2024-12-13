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Мальчик или девочка? Беременная Лиза Глинская показала своего еще нерожденного ребенка и заинтриговала подписчиков

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
126
Мальчик или девочка? Беременная Лиза Глинская показала своего еще нерожденного ребенка и заинтриговала подписчиков

Победительница и бывшая судья кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая недавно сообщила о беременности, поделилась с поклонниками кадрами со своим еще нерожденным ребенком. Звезда посетила сеанс УЗИ и показала запись по процедуре.

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Соответствующее видео появилось на Instagram-странице будущей мамы. Она не рассекретила, кого носит под сердцем, однако дала возможность пользователям сети догадаться пол малыша, написав: "Мальчик или девочка? Вы кого увидели или почувствовали?"

Мальчик или девочка? Беременная Лиза Глинская показала своего еще нерожденного ребенка и заинтриговала подписчиков

"Я всегда задавалась вопросом, ну как люди могли рожать детей во время войны, как они могли продолжать радоваться, как жизнь могла продолжаться… И только сейчас я знаю, как хочется жить, особенно после февраля 2022 года, дышать полной грудью, чувствовать и проживать каждую эмоцию, рожать детей, продолжать жить, не теряя ни минуты", – поделилась мыслями кондитер.

Лиза Глинская призналась, что быть беременной во время постоянных тревог и обстрелов достаточно нелегко. Однако она искренне уверена, что жизнь победит.

Своей публикацией победительница шоу "МастерШеф" сильно заинтриговала подписчиков. В комментариях появилось множество догадок о том, кто родится у кондитера. Одни увидели на записи девочку, другие убеждены, что звезда ждет мальчика, а по чьему-то мнению, у нее будет двойня. Пока Глинская не опровергает и не подтверждает ни одну из этих догадок.

"Девочка? Потому что у такой красавицы должно быть продолжение".

"Мы с мужем очень за вас радуемся. Мы думаем, что это – мальчик. Здоровье вам и легких родов".

"А я за двух девочек. Мы также с мужем уже очень долго ждем такого чуда. Глядя на Вас вселяется вера, что все должно быть хорошо. Всего лучшего. Вы прекрасна, Вам очень подходит".

Мальчик или девочка? Беременная Лиза Глинская показала своего еще нерожденного ребенка и заинтриговала подписчиков
Мальчик или девочка? Беременная Лиза Глинская показала своего еще нерожденного ребенка и заинтриговала подписчиков

Напомним, в достаточно символический день, а именно 6 декабря, когда украинцы праздновали День святого Николая, Лиза Глинская объявила о беременности. В соцсетях звезда поделилась трогательными фото с округлым животиком и призвала подписчиков верить в чудеса.

Стоит отметить, что 15 лет назад бывшая судья кулинарного шоу "МастерШеф" пережила травмирующий опыт. Она потеряла ребенка из-за халатности врачей. Роды звезды происходили в Ялте, однако во время процесса у нее началось кровотечение, а младенец появился на свет мертвым.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Монатик случайно назвал пол третьего ребенка, который долго держали в тайне.

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