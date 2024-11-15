Монатик случайно назвал пол третьего ребенка, который долго держали в тайне: кто родится у певца

Певец Дмитрий Монатик, который с женой Ириной и двумя сыновьями с нетерпением ждут пополнения в семье, случайно назвал пол третьего ребенка. Супруги решили не делать гендер-пати, поэтому о том, кого ждут, узнали в больнице.

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После объявления о беременности будущего многодетного отца завалили вопросами о ребенке. В интервью программе "Ранок у великому місті" певец случайно проболтался.

В семье Монатика будет трое сыновей. Старший Даниил обрадовался новости сразу, а младший Платон немного расстроился, что больше не будет самым маленьким в семье.

"Даня, старший сын, он сказал: "Серьезно? Будет бра..." Будет ребенок еще один. Окей, ладно", – сказал артист, осознав, что случайно выдал пол третьего ребенка.

"А Платон немного расстроился, потому что он хотел быть самым младшим, а потом, через 10 минут, говорит: "Мам, покажи УЗИ", – продолжил Монатик.

Напомним, что пол ребенка артист с женой узнали во время УЗИ. "Я не то чтобы против. Это круто, это классно, когда люди собираются, получают такие эмоции. Но мы не почувствовали, что нам это необходимо сегодня. Пришли и вместе узнали", – прокомментировал он решение отказаться от гендер-пати.

Ранее OBOZ.UA писал, что певец сообщил о беременности жены в начале августа. О пополнении в семье артист дал знать забавной фотосессией.

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