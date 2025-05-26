'Пощечина' Макрону от жены: в Елисейском дворце объяснили, что произошло. Видео

Прилет Эммануэля Макрона во Вьетнам 26 мая отличился не только как первый визит французского президента за почти десятилетие, но и "пощечиной" мужу от Брижит Макрон, случайно попавшей на камеры. Елисейскому дворцу пришлось прокомментировать инцидент: его назвали "шутливым дразнением".

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Необычное проявление эмоций первой леди Франции журналисты сняли в момент открытия бортовых дверей, передает Reuters. В прямом эфире зрители увидели Макрона и руку его супруги. Брижит то ли оттолкнула, то ли легко ударила президента по лицу.

Очевидно, в те секунды пара не осознавала, что публика наблюдает за происходящим. Макрон, взглянув на открытую дверь, быстро "переключился" и начал махать присутствующим рукой.

Затем супруги вместе спустились по трапу, причем Брижит отказалась от руки Эммануэля.

"Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз расслабились перед началом поездки, посмеявшись. Это был момент близости", – сказал представитель Елисейского дворца.

"Я препирался, или, скорее, шутил, со своей женой. Это ничего", — сказал сам Макрон журналистам в Ханое.

Он предупредил, что это не первый случай в последние недели, когда содержание видеороликов с ним искажается "сумасшедшими" людьми.

Президент Франции напомнил о видео, которое распространяла российская пропаганда, с обычной салфеткой на столике в поезде, который направлялся в Украину. РосСМИ безосновательно заявляли, мол, это был "пакетом с кокаином".

Как писал OBOZ.UA, премьер Италии Джорджа Мелони, по данным СМИ, оказалась вне неформальной группы европейских лидеров, которые координируют свои действия с Белым домом по Украине. Это вызвало дипломатический скандал – президент Франции Эммануэль Макрон обвинил ее во лжи, а канцлер Германии Фридрих Мерц пытался уладить конфликт.

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