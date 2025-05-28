Что стоит за 'пощечиной' Макрону от жены: эксперт по языку тела раскрыла 'тайну' отношений пары

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре внимания после того, как видео с борта самолета зафиксировало напряженный момент с его женой Бриджит. Камеры заметили, как первая леди Франции резко отталкивает мужчину обеими руками, касаясь его лица и челюсти.

Видео дня

Об этом пишет MailOnline. Сам Макрон поспешил объяснить, что инцидент - лишь "игра" между супругами. Он заверил, что ссор не было, а журналисты "преувеличивают обычное супружеское взаимодействие", превращая его в "геополитическую катастрофу". Но поведение супругов на публике после обнародования кадров говорит о несколько ином.

В Ханое, где пара прибыла с официальным визитом, оба активно демонстрировали единство: улыбки, держание за руки, нежные жесты. Бриджит держалась ближе к мужу, слегка наклонялась к нему, образуя картину согласия и поддержки.

Однако эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что такое демонстративное поведение выглядит как сознательная попытка скрыть напряжение. По ее словам, первая леди вдруг начала проявлять "сладко покорную" позицию, подчеркивая доминирование мужчины. В то же время президент демонстрировал чрезмерную уверенность и даже грацию, присущую манерам джентльмена.

"Их невербальные сигналы здесь граничат с "чрезмерным убийством", предполагая некоторые уровни паники и отчаяния, чтобы притворяться, что все хорошо, и, возможно, связаться со смешными утверждениями об "игре" вместе в самолете", – сказала она.

Когда Макрон выступал перед студентами в университете в Ханое, его жесты также вызвали интерес. Он кусал нижнюю губу, долго пил воду, касался микрофона – все эти мелкие движения, как считает Джеймс, сигнализируют о внутреннем волнении. Она считает, что в тот момент президент пытался собраться и уверенно продолжить выступление на фоне пристального внимания к личной жизни.

Поведение Бриджит также оставило вопросы. Она не приняла руку мужа во время спуска с лестницы самолета - еще один неуловимый, но значимый жест. А видео, которое сначала назвали фейком, впоследствии официально подтвердили как настоящее, чем лишь подлили масла в огонь общественного обсуждения.

Напомним, прилет Эммануэля Макрона во Вьетнам 26 мая отметился не только как первый визит французского президента за почти десятилетие, но и "пощечиной" мужу от Брижит Макрон, которая случайно попала на камеры. Елисейскому дворцу пришлось прокомментировать инцидент: его назвали "шуточным дразнением".

Премьер Италии Джорджа Мелони, по данным СМИ, оказалась вне неформальной группы европейских лидеров, которые координируют свои действия с Белым домом по Украине. Это вызвало дипломатический скандал - президент Франции Эммануэль Макрон обвинил ее во лжи, а канцлер Германии Фридрих Мерц пытался уладить конфликт.

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