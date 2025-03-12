Магистр экономики из семьи свиноводов: что известно о непубличной жене нового премьера Канады, с которой он воспитывает четырех дочерей. Фото

Экономист Марк Карни стал преемником Джастина Трюдо в должности премьер-министра Канады, поскольку получил наибольшее количество поддержки от членов руководящей Либеральной партии. Несмотря на то, что государственный деятель активно развивает свою политическую карьеру и часто находится под прицелами камер, он старается не рассекречивать множество деталей о личной жизни. Его жена Диана Фокс является непубличной личностью, а своих четырех дочерей: Софию, Амелию, Тесс и Клео супруги пытаются держать подальше от общественного внимания.

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Однако все же известно, что любимая женщина Марка Карни получила несколько степеней магистра в престижных университетах, а сейчас активно участвует в различных движениях за экологическую и социальную справедливость. OBOZ.UA расскажет, что известно о жене нового премьер-министра Канады.

Диана Фокс родилась в зажиточной британской семье свиноводов. Высшее экономическое образование она получала в Оксфордском университете, где, кстати, и познакомилась с Марком Карни. В те годы Диана Фокс и будущий политик являлись членами хоккейного клуба учебного заведения. Избранница премьер-министра считался сильнейшим игроком женской команды, а Марк Карни занимал позицию вратаря в мужской. Поскольку между ними разгорелись романтические чувства, государственный деятель довольно часто посещал тренировки Дианы Фокс и поддерживал хоккеисток на соревнованиях. Пара официально связала себя узами брака в 1994 году.

Сначала новоиспеченные супруги поселились в канадском городе Торонто, а впоследствии переехали в Оттаву. Однако когда в 2013 году Карни получил должность руководителя Банка Англии, они начали жить в Лондоне. В 2020-м пара снова вернулась в Оттаву, ведь государственный деятель покинул свой пост.

В течение всего периода становления карьеры Марка Карни Диана Фокс всегда поддерживала избранника, однако не ставила точку в собственном развитии. Она получила степень магистра по экономике сельского хозяйства в Оксфордском университете и степень магистра по международным отношениям в Университете Пенсильвании. Диана Фокс является британской экономисткой, специализирующейся на развивающихся странах. Для хорошего выполнения работы она жила в Африке, Северной Америке и Европе. Диана Фокс активно участвует в различных проектах, связанных с защитой окружающей среды и социальной справедливостью.

Что известно о дочерях Марка Карни

Следует отметить, что премьер-министр Канады вместе с избранницей делают все возможное, чтобы держать своих детей подальше от общественного внимания. В 2018 году стало известно, что одна из наследниц политика приближалась к сдаче A-levels (предметный экзамен в Великобритании, который ученики сдают по окончании обучения), а другая – получению аттестата о полном среднем образовании.

А вот старшая дочь Карни – Клео – студентка Гарвардского университета. Она создает материалы для некоммерческой организации Bluedot Institute, посвященной сохранению климата.

"Она имеет административный опыт работы над проектами экологического образования для молодежи. Кроме того, она пишет статьи, интервью и рецепты, пропагандирующие устойчивый образ жизни и экологическое сознание, для Bluedot Living. Когда она не готовит и не бегает, то говорит о необходимости увеличения инвестиций в стратегическую горнодобывающую отрасль. Ее страсть к этой теме возникла во время работы в TechMet LTD – инвестиционной компании, которая занимается поиском минералов и металлов, необходимых для электрического перехода", – говорится о Клео на сайте университета.

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