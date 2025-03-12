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Магистр экономики из семьи свиноводов: что известно о непубличной жене нового премьера Канады, с которой он воспитывает четырех дочерей. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
1,7 т.
Магистр экономики из семьи свиноводов: что известно о непубличной жене нового премьера Канады, с которой он воспитывает четырех дочерей. Фото

Экономист Марк Карни стал преемником Джастина Трюдо в должности премьер-министра Канады, поскольку получил наибольшее количество поддержки от членов руководящей Либеральной партии. Несмотря на то, что государственный деятель активно развивает свою политическую карьеру и часто находится под прицелами камер, он старается не рассекречивать множество деталей о личной жизни. Его жена Диана Фокс является непубличной личностью, а своих четырех дочерей: Софию, Амелию, Тесс и Клео супруги пытаются держать подальше от общественного внимания.

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Однако все же известно, что любимая женщина Марка Карни получила несколько степеней магистра в престижных университетах, а сейчас активно участвует в различных движениях за экологическую и социальную справедливость. OBOZ.UA расскажет, что известно о жене нового премьер-министра Канады.

Магистр экономики из семьи свиноводов: что известно о непубличной жене нового премьера Канады, с которой он воспитывает четырех дочерей. Фото

Диана Фокс родилась в зажиточной британской семье свиноводов. Высшее экономическое образование она получала в Оксфордском университете, где, кстати, и познакомилась с Марком Карни. В те годы Диана Фокс и будущий политик являлись членами хоккейного клуба учебного заведения. Избранница премьер-министра считался сильнейшим игроком женской команды, а Марк Карни занимал позицию вратаря в мужской. Поскольку между ними разгорелись романтические чувства, государственный деятель довольно часто посещал тренировки Дианы Фокс и поддерживал хоккеисток на соревнованиях. Пара официально связала себя узами брака в 1994 году.

Сначала новоиспеченные супруги поселились в канадском городе Торонто, а впоследствии переехали в Оттаву. Однако когда в 2013 году Карни получил должность руководителя Банка Англии, они начали жить в Лондоне. В 2020-м пара снова вернулась в Оттаву, ведь государственный деятель покинул свой пост.

Магистр экономики из семьи свиноводов: что известно о непубличной жене нового премьера Канады, с которой он воспитывает четырех дочерей. Фото

В течение всего периода становления карьеры Марка Карни Диана Фокс всегда поддерживала избранника, однако не ставила точку в собственном развитии. Она получила степень магистра по экономике сельского хозяйства в Оксфордском университете и степень магистра по международным отношениям в Университете Пенсильвании. Диана Фокс является британской экономисткой, специализирующейся на развивающихся странах. Для хорошего выполнения работы она жила в Африке, Северной Америке и Европе. Диана Фокс активно участвует в различных проектах, связанных с защитой окружающей среды и социальной справедливостью.

Что известно о дочерях Марка Карни

Следует отметить, что премьер-министр Канады вместе с избранницей делают все возможное, чтобы держать своих детей подальше от общественного внимания. В 2018 году стало известно, что одна из наследниц политика приближалась к сдаче A-levels (предметный экзамен в Великобритании, который ученики сдают по окончании обучения), а другая – получению аттестата о полном среднем образовании.

А вот старшая дочь Карни – Клео – студентка Гарвардского университета. Она создает материалы для некоммерческой организации Bluedot Institute, посвященной сохранению климата.

Магистр экономики из семьи свиноводов: что известно о непубличной жене нового премьера Канады, с которой он воспитывает четырех дочерей. Фото

"Она имеет административный опыт работы над проектами экологического образования для молодежи. Кроме того, она пишет статьи, интервью и рецепты, пропагандирующие устойчивый образ жизни и экологическое сознание, для Bluedot Living. Когда она не готовит и не бегает, то говорит о необходимости увеличения инвестиций в стратегическую горнодобывающую отрасль. Ее страсть к этой теме возникла во время работы в TechMet LTD – инвестиционной компании, которая занимается поиском минералов и металлов, необходимых для электрического перехода", – говорится о Клео на сайте университета.

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