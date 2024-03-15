За каждым успешным мужчиной стоит женщина: что известно о жене Макрона, который ошарашил намерениями отправить войска в Украину

История любви президента Франции Эммануэля Макрона из Бриджит Макрон заслуживает на целый фильм, ведь достигает еще 1992 года, когда будущему высокопоставленному чиновнику было всего 15 лет, а тогдашней его учительнице – 39. Женщина за 32 года отношений передала политику свой жизненный опыт и всегда была его компаньйоном. Такая поддержка позволила Макрону получить признание не только во Франции, но и за рубежом благодаря активной международной деятельности.

Сама же Бриджит Макрон (в то время с фамилией Озьер) преподавала в средней школе будущему политику литературу и театральное искусство, пишет People. Она считала Макрона невероятно одаренным парнем, а ее дочь Лоренс называла одноклассника Моцартом. К тому времени женщина была замужем за банкиром Андре-Луисом Озьером и имела общих троих детей: дочерей Тифен и Лоранс и сына Себастьяна. Конечно, Бриджит Озьер тогда хотела спокойной семейной жизни, но симпатия школьника Макрона не давала ей покоя.

Однажды после постановки на публику спектакля "Искусство комедии" итальянского писателя Эдуарда Де Филиппо, адаптированного специально под учеников, школьник низко поклонился и поцеловал преподавательницу в щеку, а та улыбнулась с восторгом. С этого и начались слухи о романе замужней женщины с подростком.

За юную влюбленность в старшую на 24 года Брижит Озьер Эммануэля Макрона даже отправили в парижскую школу-интернат, но это никак не помогло ему "выбросить из головы" женщину мечты. В то же время она перестала преподавать театральное искусство, а перешла на латынь. По данным The Independent, первая леди Франции надеялась, что за срок пребывания юноши в другом городе он забудет о ней и найдет ровесницу, а тот до последнего поддерживал связь с человеком, дети которого были сверстниками самого Макрона.

Тогда, как мы видим, жизнь Бриджит перевернулась с ног на голову и в 2006 году она развелась, а уже в следующем – согласилась на предложение Макрона стать его женой.

"Я нашла время, чтобы не разрушить жизнь своих детей. Это продолжалось 10 лет, время, чтобы поставить их на ноги. Можете себе представить, что они слышали. Но я не хотела упустить свою жизнь", – рассказала первая леди NewYorkPost.

На новой должности первой леди с 2017 года Брижит Макрон испытала немалые травли, самой яркой из которых была антикампания, где люди утверждали, что женщина на самом деле трансгендерна с настоящим именем Жан-Мишель Тронье. Такая ложь сильно задела супругу президента, и поэтому она подала иск в суд на двух сплетниц, которые и распространили эту информацию. "Независимая журналистка и медиум" из неизвестных источников заявили, что документы первой леди поддельные, а будучи мужчиной, она имела отношения с Кэтрин Озьер, которая, как оказалось, никогда не была знакома с Брижит Макрон.

В 2023 году расследование дела завершилось и, конечно, в клевете не было ни крошки правды. В качестве наказания суд приказал каждой сплетнице выплатить штраф в размере 2000 евро, 3000 евро Катрин Озьер и ее мужу и 2000 евро за судебные издержки.

Несмотря на несогласие, за 17 лет супружеской жизни Брижит Макрон стала "якорем" для президента Франции. Именно она указывает политику, насколько важна правда, рассказал он в интервью CNN.

В свою очередь, первая леди считает, что вообще никак не влияет на принятие мужем важных решений, например, намерение отправить французские войска в Украину. "Мы обычная пара. Я имею влияние, какое жена может иметь на своего мужа. То, что он президент, ничего не изменило. За исключением того, что мы в новостях. Это наша повседневная жизнь. Когда я вижу, что он свободен, я задаю вопрос и говорю ему, что думаю. Он знает, что я делаю в любое время суток", – отметила она Paris Match.

Ранее OBOZ.UA подробнее рассказывал о знаменитых отношениях Эммануэля и Брижит Макрон. Супруги никогда не скрывают своих чувств на публике, поэтому часто можно встретить в сети милые фотографии с поцелуями и объятиями.

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