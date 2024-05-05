Мадонна побила собственный рекорд на концерте в Рио-де-Жанейро и совершила эффектную отсылку к Майклу Джексону

65-летняя поп-икона Мадонна провела бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро, Бразилия, где даже смогла побить свой собственный рекорд. Впервые в ее истории выступлений певица "раскачала" танцпол на 1,6 млн человек. В частности, она почтила в одной из "сцен" память своего друга Майкла Джексона.

Звезда объединила две песни – Майкла Джексона Billie Jean и Мадонны Like A Virgin – и решила создать выступление в виде театра теней. Посетители громко подпевали поп-иконе, что было хорошо слышно, когда музыка останавливалась. Как пишет Metro, первый ее рекорд с количеством людей, которые удалось собрать на концерт, состоялся еще в 1987 году в Париже в парке де Со. Тогда ее послушать пришли 130 тыс. человек.

Мадонна во время концерта 4 мая сказала: "Мы в самом красивом месте в мире. Это место волшебное".

Певица регулярно меняла свои образы и имела целую концертную программу, которая часто была отсылкой к ее прошлым перформансам. Одним из таких был страстный поцелуй подобен тому, что состоялся в 2003 году с певицей Бритни Спирс на церемонии MTV VMA.

Многие зрители были одеты в тематику образов звезды, начиная с самодельных конусных бюстгальтеров, таких как культовый бюст Жана Поля Готье, заканчивая светлыми париками и кожаными корсетами.

Как отмечают пользователи Х, именно Мадонна стала 5 мая наиболее обсуждаемой персоной в соцсети.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Стамбуле, Турция, россиян развернули в аэропорту, когда они пытались попасть на концерт Мадонны в Мексике.

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