Мадонна неожиданно появилась на премьере фильма 'Дедпул и Росомаха' с приемными дочерьми-близнецами. Редкие фото

Американская поп-икона Мадонна появилась на премьере фильма "Дедпул и Росомаха" в Нью-Йорке, США, в компании двух дочерей-близнецов Стеллы и Эстер Чикконе, усыновленных в 2017 году. На экраны кинолента Райана Рейнольдса выйдет 25 июля, а 65-летняя певица, участвовавшая в ее создании, смогла посмотреть фильм раньше.

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Артистка не очень часто выходит с меньшими дочерьми в люди из-за их обучения в школе, но девушки последние несколько месяцев стали активнее посещать светские мероприятия с мамой: от концерта в Бразилии до премьеры фильма. People пишет, что в "Дедпуле и Росомахе" звучит песня Мадонны 1989 года – Like a Prayer – и поэтому ее пригласили на показ.

Певица надела костюм из черного короткого платья-пиджака, ботильонов и солнцезащитных очков. Близнецы решили самореализоваться благодаря неожиданным хипстерским образам. Эстер надела белую футболку с логотипом Everlast, темно-бордовые шорты и белые кроссовки, а Стелла – белую майку с лого Brooklyn, серые джинсы-клеш, черно-белые кроссовки и голубую кепку, на которую накинула платок.

Мадонна с детьми сфотографировалась на красной дорожке вместе с Райаном Рейнольдсом, который играет Дэдпула, и Хью Джекманом, который исполняет роль Росомахи Логана.

Ранее они вместе с режиссером Шоном Леви рассказывали, как приходилось выпрашивать Мадонну дать разрешение использовать ее песни Like a Prayer. Они лично посетили поп-икону, чтобы попросить об услуге.

"Для этого нам пришлось лично посетить Мадонну, где мы показали ей последовательность, в которой будет использоваться Like a Prayer, – сказал Леви, а Рейнольдс добавил: – Попросить ее об этом было большим делом, но еще большим делом было использовать песню в своем фильме. Мы поехали к ней и встретились, чтобы показать, как это используют, где и зачем".

Певица с радостью согласилась на предложение из-за сына. Помогло то, что он является фанатом первых двух фильмов о Дедпуле.

Известно, что Мадонна является биологической матерью двух детей: в 1996 году родила от актера Карлоса Леона дочь Лурдес, а в 2000-м вместе с режиссером Гаем Ричи подарила жизнь сыну Рокко. Позже звезда задумалась над усыновлением. Поэтому в 2006 году ее сыном стал однолетний Дэвид Банда, в 2009-м к семье присоединилась трехлетняя Мерси Джеймс, а в 2017-м – четырехлетние сестры-близнецы Стелла и Эстер Чикконе.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мадонна провела бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро, где смогла побить свой собственный рекорд. Впервые в ее истории выступлений певица "раскачала" танцпол более чем на миллион человек.

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