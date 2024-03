Мадонна и Кайли Миноуг к 8 Марта неожиданно спели дуэтом и удивили фанатов со всего мира. Видео

Американская певица Мадонна во время Праздничного тура 7 марта спела легендарную песню Глории Гайнор I will survive в дуэте с Кайли Миноуг. Появление звезд на одной сцене удивило поклонников, ведь те считали певиц соперницами.

Представляя Миноуг на сцену, Мадонна, прежде чем обнять австралийскую звезду, назвала ее "очень особой гостьей". Как отмечает Yahoo! концерт проходил в городе Инглвуд, штат Нью-Джерси, США, где певицы впоследствии исполнили и хит Can't get you out of my head.

"Это то, что мы называем выживанием. Для меня большая честь быть здесь и петь с тобой… Пусть тебя Бог благословит, никогда не сдавайся", – сказала Мадонна. В свою очередь Кайли Миноуг позже сказала, что чувствует себя "потрясающе" и заявила, что этого совместного выступления могло бы и не быть, ведь обе певицы любят "не спешить".

В X она опубликовала благодарность Мадонне за совместное выступление и концерт под видео с танцами в проходе под Ray of light. "Мадонна, столько времени прошло! Мне понравилось проведенное с тобой время. Праздничный тур и Международный женский день. Спасибо тебе и люблю!" – написала она.

Фанаты засыпали комплиментами страницы что Кайли Миноуг, что организаторов The Kia Forum в X. "Это заставило меня плакать. Увидеть их вместе как символ выживания и силы", "Это исторический момент", "Такой большой сюрприз, omg! Королевы", "Единые две настоящие королевы поп-музыки" – писали они.

Как настоящая поклонница, Кайли отдала дань Мадонне и ее поклонникам, надев футболку с именем поп-иконы. Сама же звезда накинула ковбойские сапоги, кожаную куртку и шляпу.

