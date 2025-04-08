Мадонна и Элтон Джон закопали топор войны после десятилетий вражды: почему они поссорились и кто шагнул к примирению

Легендарные музыканты Мадонна и Элтон Джон официально положили конец своему многолетнему конфликту. Артисты, чье противостояние длилось более 20 лет, не только помирились, но и намекнули на будущее сотрудничество.

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Как отмечает The Guardians, все состоялось за кулисами шоу Saturday Night Live, где Элтон Джон выступал вместе с Бренди Карлайлом. Мадонна, пришедшая поздравить музыканта, поделилась в своем Instagram: она и пианист наконец примирились.

"Мы наконец-то закопали топор! Я ходила на выступление Элтона Джона на SNL на этих выходных! – поделилась певица. – Мне нужно было попасть за кулисы и столкнуться с ним лицом к лицу. Когда я встретилась с ним, первое, что вылетело из его уст, было: "Прости меня", и стена между нами упала. Прощение – это мощный инструмент. За считанные минуты мы обнимались".

Напряженные отношения между звездами начались еще в 2002 году, когда Элтон Джон раскритиковал песню Мадонны Die Another Day, назвав ее "худшей мелодией о Бонде". В 2004 году певец публично обвинил ее в использовании фонограммы, а впоследствии – в неискренности на сцене. Не менее громким стало его высказывание в 2012 году, когда он назвал Мадонну "ярмарочной стриптизершей" и заявил, что ее карьера "окончена".

Для Мадонны эта ситуация была болезненной – особенно учитывая, что Элтон Джон когда-то был для нее источником вдохновения. Она вспомнила, как еще в юности убегала из дома, чтобы увидеть его концерт в Детройте: "Я помню, когда я была в старших классах, я как-то убегала из дома, чтобы увидеть выступление Элтона вживую в Детройте! Это было незабываемое выступление, которое помогло мне понять преобразующую силу моей музыки. Его выступление, когда я была в старших классах, изменило ход моей жизни".

По словам певицы, встреча на SNL была теплой: они обнялись, а Элтон даже заявил, что написал для нее песню и хочет поработать вместе. В ответ он поблагодарил Мадонну за то, что простила ему "большой рот", и вспомнил о ее вкладе в борьбу с ВИЧ/СПИДом, а также о "новаторской работе", вдохновившей целое поколение артисток.

"Я благодарен, что мы можем двигаться вперед. Меня все больше огорчает раскол в нашем мире в настоящее время", – написал Элтон Джон в соцсетях.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мадонна публично раскритиковала Трампа, назвавшегося "королем". Как отметила певица, такое заявление политика достаточно абсурдно, ведь в свое время США основали европейцы, которые хотели убежать от власти монархов.

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