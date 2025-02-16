Люстра за $12 тысяч, именные полотенца и полсотни сумок Dior, Prada и Hermès: 'Мисс Украина Вселенная' Анна Неплях показала свою роскошную квартиру в центре Киева

Украинская модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях публично показала свою роскошную квартиру в элитном ЖК в центре Киева. Стоимость квадратного метра этой недвижимости составила 4500 долларов.

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Квадратура квартиры достигает 78 квадратных метров, из-за чего за жилье пришлось заплатить более 350 тысяч долларов. Однако платила за нее не модель лично, а ее мужчина. Как Неплях рассказала в проекте "Найкраща оселя", это был подарок от любимого.

"Мисс Украина Вселенная" является владелицей 2-комнатной квартиры с кухней-студией. Весь ремонт она создала в стиле тихой роскоши, которая в общей сложности стоила еще 234 тысячи долларов.

"Создавая дизайн этой квартиры, я хотела, чтобы он был, как в дорогом отеле: классный классический ремонт, ощущение уюта", – призналась Неплях.

Сначала она похвасталась дорогой фарфоровой посудой. Например, чашки от бренда Roberto Cavalli ей обошлись в 100 долларов каждая. То же касалось тарелок Hermès, где одна стоит 350 долларов.

Круглые лампы, ставшие фишкой многих роскошных ремонтов, обошлись Неплях в 5000 долларов. А вот за люстру в ванной пришлось заплатить 12 тысяч долларов. Дверь-зеркало в ванную стоила также 5000 долларов. О вот сама ванна – 200 тысяч гривен (4800 долларов). Дорогими также оказались именные банные полотенца. Один – 8000 гривен.

Главной гордостью в квартире Анны Неплях есть коллекция из 45 сумок от люксовых брендов, среди которых Dior, Prada, Hermès, Bulgari и т.д. Свой гардероб сумок она считает собственным инвестиционным портфелем, который составляет примерно 120 тысяч долларов.

Относительно базового наполнения квартиры: пол и отопитель. Модель для своего дома выбрала дорогой паркет, елочной укладкой. Цена такого покрытия стартует от 2500 гривен за квадратный метр (60 долларов).

Что касается обогрева в холодную погоду и охлаждения летом, Неплях "раскошелилась" на специальный кондиционер, встроенный в потолок, за 30 тысяч долларов.

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