'Люди в Украине замерзают'. Российская актриса в отчаянии обратилась к миру и показала, как помогла перезимовать украинским детям

Анастасия Какун
Российская актриса Татьяна Лазарева, которая с первых дней большой войны критикует кремлевский режим, эмоционально обратилась к миру на фоне террористических атак России по энергетической инфраструктуре Украины. Как призналась артистка, она не может выбросить из головы то, что украинцы замерзают в своих домах, тогда как другие жители Европы наслаждаются комфортной жизнью.

В посте на личной странице в Instagram Лазарева призвала людей помогать Украине в это сложное время. Кроме того, актриса поделилась, что и сама пытается сделать все возможное, чтобы украинские дети перезимовали в тепле.

"Люди в Украине замерзают и я думаю об этом постоянно. Я думаю об этом каждое утро, когда просыпаюсь, и каждый вечер перед сном. Я не могу не думать об этом. У меня слишком хорошее воображение, я слишком эмпатична и мне очень-очень страшно за людей, которые сейчас, в 2026-м году, в 21-м веке, здесь, в Европе, среди нас – тех, кто продолжает жить и радоваться жизни – замерзают от всепроникающего холода, от отчаяния и страха", – написала артистка.

По словам Татьяны Лазаревой, она сходит с ума от ужаса внутри себя, ведь просто не понимает, как можно остановить эту ужасную войну "безумных стариков, которые играют в игрушки живыми людьми". Из ее головы не выходят тревожные мысли: "Как сделать человечным это растущее общепринятое спокойствие при обсуждении зверств? Что мне сделать, чтобы помочь тем, кто замерзает в Украине?".

Актриса все же нашла способ поддержать нашу страну. Татьяна Лазарева организовала благотворительный аукцион, во время которого собрала деньги для 28 украинских детей, чтобы они могли провести время в тепле и безопасности.

"Чем еще мы можем помочь? Деньгами, покупкой необходимого, чтобы пережить эту зиму, чтобы помочь слабым и больным там, далеко от нас, в стране, которая не сдается, которая доживет до весны. Слава Украине", – подытожила актриса.

Позиция Татьяны Лазаревой

Заметим, что зверства РФ артистка имела возможность увидеть собственными глазами, ведь когда началась большая война, она находилась в Киеве. Тогда Лазарева наотрез отказалась возвращаться в страну-агрессора, более того, порадовалась атаке БПЛА на Москву.

А вот тех россиян, которые живут за рубежом, актриса призвала выйти на антивоенный митинг Russians Against War. Такую акцию протеста она побудила сделать в символическую дату – 12 июня в день России. Кстати, российского диктатора Владимира Путина Татьяна Лазарева требовала отдать под трибунал.

Конечно же, такой деятельностью актриса разозлила пропагандистов. Сперва она была занесена в перечень "иноагентов", позже в так называемый "список террористов и экстремистов", а потом вообще заочно приговорена к 6,5 годам колонии в РФ.

Как ранее писал OBOZ.UA, Лазарева не единственная россиянка, которая не молчит о гуманитарной ситуации в Украине. Шоумен Максим Галкин обнародовал эмоциональное обращение, где отметил: "Украина замерзает. После последних российских обстрелов энергосистема парализована, особенно в Киеве, люди мерзнут в домах, тысячи домов без света и тепла. Не все до конца понимают масштаб техногенной и гуманитарной катастрофы". Он призвал мир не игнорировать трагедию и подумать о людях, которые ежедневно мерзнут.

После этого на массированный террор России против Украины отреагировал комик Семен Слепаков. Он сделал репост поста Галкина, который дополнил словами: "Те, кто за этим стоит, используют безликие деловые формулировки "вымораживание", "комплекс мероприятий", "влияние на инфраструктуру"... Я вспоминаю другие слова: "...и тогда воздастся каждому по делам его" (Мф 16:27)".

