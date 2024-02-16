Любит делать подарки и играть: почему короля Чарльза III можно смело назвать супердедушкой, с которого стоит брать пример

Несмотря на плотный график, король Великобритании Чарльз III находит время для своих внуков, которых у него за последние 11 лет появилось аж пятеро. По словам членов королевской семьи, правитель – не строгий дедушка, а любящий и веселый, который может без проблем играть на коленях, смеяться и поощрять развлечения.

Принц Джордж, первенец принца Уильяма и Кейт Миддтон, родился 22 июля 2013 года. За ним последовали принцесса Шарлотта (2 мая 2015 года) и принц Луи (23 апреля 2018 года). Сейчас они живут в Великобритании, поэтому у короля достаточно возможностей для игр с детьми. OBOZ.UA решил показать и рассказать, как Чарльз III обращается с внуками.

11-летний Джордж и его брат с сестрой регулярно появляются с королем на публике. Он не слишком часто держит их за руки, ведь это делают Уильям и Кейт, однако от папарацци не скрылось, как нежно дедушка смотрит на малышей.

Недавно британские подданные смогли увидеть, насколько теплые отношения существуют между Чарльзом и его 5-летним внуком Луи, когда король усадил ребенка на колени.

У принца Гарри и Меган Маркл двое детей: Арчи (6 мая 2019) и Лилибет (4 июня 2021). С ними правитель почти не видится, но пытается показывать свою любовь издалека.

Например, Чарльз III дал титул принца и принцессы своим внукам, хотя их родители отреклись от королевских обязанностей, переехали в Америку и почти не наведываются в Лондон.

"Он может опуститься на колени и ползать с ними часами, издавая смешные звуки и смеясь", – рассказывала королева-консорт Камилла в документальном фильме BBC "Принц, сын и наследник: Чарльз в 70 лет".

Герцог Уильям назвал отца "блестящим" дедушкой, хотя ему хотелось бы оставлять детей с ним чаще. "Это то, над чем я работаю, скажем так. Я думаю, что у него есть на это время", – говорил принц.

Кстати, Чарльз часто дарит детям трогательные мелочи и тематические игрушки. Обычно в это время он выглядит очень счастливо.

Ранее OBOZ.UA писал о неожиданных прозвищах британских королевских лиц. Это могут быть названия животных, романтично-пафосные слова (например, "жизнь моя") или, скажем, эксклюзивные варианты ("кнопочка", "смурфик" или т.д.).

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