Лучше коронации Чарльза. Евровидение 2023 года от Украины получило премию BAFTA TV

Песенный конкурс Евровидение 2023 получил престижную премию BAFTA TV, выиграв в номинации "Лучшее шоу в прямом эфире". В прошлом году над организацией события работала украинско-британская команда, ведь победителями 2022 года стала отечественная группа Kalush Orchestra. Из-за войны в Украине, Евровидение 2023 принимала Британия, как серебряный призер конкурса.

Ведущими мероприятия тогда были британская актриса Анна Веддингем и украинская певица, лидер группы "Hardkiss" Юлия Санина. 12 мая исполнительница прибыла в Лондон, чтобы лично получить награду. Интересно, что Евровидение 2023 обошло даже коронацию Чарльза III. Полный список победителей можно увидеть на официальном сайте BAFTA.

После объявления победителя номинации "Лучшее шоу в прямом эфире", команда Евровидения 2023 поднялась на сцену, чтобы получить статуэтку. Награду вручили в руки Анны Веддингем, которая выразила благодарность от имени организаторов песенного конкурса. "Ту неделю, которую мы провели в это время в прошлом году, я знаю, для всех здесь была наиболее исключительной, напряженной неделей", – сказала актриса, добавив, что "это было эпически".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти участниках Евровидения 2024, которые не побоялись со сцены призывать к миру: среди них – Украина. Детальнее – в нашем материале.

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