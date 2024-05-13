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Лучше коронации Чарльза. Евровидение 2023 года от Украины получило премию BAFTA TV

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
1,9 т.
Лучше коронации Чарльза. Евровидение 2023 года от Украины получило премию BAFTA TV

Песенный конкурс Евровидение 2023 получил престижную премию BAFTA TV, выиграв в номинации "Лучшее шоу в прямом эфире". В прошлом году над организацией события работала украинско-британская команда, ведь победителями 2022 года стала отечественная группа Kalush Orchestra. Из-за войны в Украине, Евровидение 2023 принимала Британия, как серебряный призер конкурса.

Ведущими мероприятия тогда были британская актриса Анна Веддингем и украинская певица, лидер группы "Hardkiss" Юлия Санина. 12 мая исполнительница прибыла в Лондон, чтобы лично получить награду. Интересно, что Евровидение 2023 обошло даже коронацию Чарльза III. Полный список победителей можно увидеть на официальном сайте BAFTA.

Лучше коронации Чарльза. Евровидение 2023 года от Украины получило премию BAFTA TV
Лучше коронации Чарльза. Евровидение 2023 года от Украины получило премию BAFTA TV

После объявления победителя номинации "Лучшее шоу в прямом эфире", команда Евровидения 2023 поднялась на сцену, чтобы получить статуэтку. Награду вручили в руки Анны Веддингем, которая выразила благодарность от имени организаторов песенного конкурса. "Ту неделю, которую мы провели в это время в прошлом году, я знаю, для всех здесь была наиболее исключительной, напряженной неделей", – сказала актриса, добавив, что "это было эпически".

Лучше коронации Чарльза. Евровидение 2023 года от Украины получило премию BAFTA TV
Лучше коронации Чарльза. Евровидение 2023 года от Украины получило премию BAFTA TV

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти участниках Евровидения 2024, которые не побоялись со сцены призывать к миру: среди них – Украина. Детальнее – в нашем материале.

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