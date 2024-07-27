'Ложиться под Москву нельзя!' Лариса Созаева впервые показала любимого мужчину, которого встретила на сайте знакомств

Украинская танцовщица Лариса Созаева, которая была женой народного артиста Украины Виктора Павлика, впервые показала своего нового возлюбленного Константина. Они нашли друг друга на сайте знакомств до полномасштабного вторжения, когда женщина переживала непростой период.

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Об этом украинка впервые откровенно рассказала в интервью OBOZ.UA и показала фото с любимым, которое раньше нигде не публиковала. Она считает своего партнера "идеалом для женщины".

С Константином Лора Созаева начала встречаться за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину. Он очень помог звезде не только своей поддержкой, но и осведомленностью в истории.

"Очень правдивый, честный и патриотический человек. Человек слова, я бы сказала. То есть это, пожалуй, абсолютный идеал для женщины. А еще хороший хозяин... Буду откровенной: если бы была одинока, мне было бы очень тяжело. Сейчас со мной мужчина, который внушает надежду. Кстати, очень осведомленный в истории, все время рассказывает мне о прошлом Украины, что все идет по кругу и нам нельзя возвращаться к тому состоянию – ложиться под Москву, нужно избавиться от той неполноценности. Поэтому да, если бы не любимый человек рядом, было бы очень тяжело", – рассказала наша собеседница.

Лора Созаева не отрицает, что эти отношения могут перерасти в крепкий брак. Ей некомфортно одной, а неудачный опыт не убил в женщине веру в любовь.

"Я женщина молодая! (смеется). Знаете, наверное, в этом плане я самоуверенная, то есть очень верю в себя, что я хороший человек и не должна быть одна. Возможно, другому человеку комфортно одному, а у меня вообще никого нет. Поэтому мне нужно общаться, кому-то рассказывать свои новости, с кем-то шутить. Мне нужна пара", – поделилась танцовщица.

Полное интервью с Ларисой Созаевой о потере единственного сына, суде с женой Виктора Павлика и новом возлюбленном, читайте 28 июля на сайте OBOZ.UA.

Как писал OBOZ.UA, ранее Лариса Созаева делилась, что ее бывший муж говорил после измен и почему женщина прощала его неверность. Она также рассказывала, почему ее куму – известную ведущую и певицу – недооценивают на телевидении.

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