Лось влетел в лобовое стекло: 'Мисс Россия Вселенная' погибла в ДТП, но об этом вспомнили только через месяц. Фото

В результате дорожно-транспортного происшествия на 31-м году жизни погибла российская модель Ксения Александрова, которая представляла РФ на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2017". Серьезная авария произошла в Тверской области еще в июле, однако об инциденте заговорили только теперь.

Как сообщают росмедиа, перед автомобилем, на пассажирском сиденье которого находилась модель, неожиданно выскочил лось. Животное пробило лобовое стекло машины и сильно травмировало россиянку.

Ксения Александрова получила серьезную черепно-мозговую травму и была доставлена в реанимацию в Москву. Врачи длительное время пытались стабилизировать состояние модели, однако 12 августа она скончалась.

На гибель Александровой отреагировали на официальной странице конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Instagram. Они обнародовали архивное видео с моделью и выразили соболезнования ее близким.

"Организация "Мисс Вселенная" выражает самые глубокие и искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал "Мисс Вселенная Россия 2017" Ксению Александрову. Ее изящество, красота и дух оставили неизгладимый след в семье "Мисс Вселенная" и за ее пределами. Пусть память о ней продолжает вдохновлять на доброту, силу и любовь всех, кому посчастливилось ее знать", – говорится в публикации.

Ксения Александрова родилась 12 ноября 1994-го в Москве. С 19 лет она начала развиваться в сфере моделинга. Россиянка представила страну-агрессора на конкурсе "Мисс Россия" в 2017-м и получила титул "Первая Вице-Мис". В том же году она появилась на конкурсе "Мисс Вселенная", по результатам которого попала в топ-16 полуфиналисток.

