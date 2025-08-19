Женя Галич отреагировал на хейт в свою сторону из-за хита 'Смарагдове небо': почему возник скандал и как в нем замешана Тина Кароль

Украинский певец Евгений Галич впервые ответил на негатив в свою сторону после того, как резко высказался о треке младшего коллеги по сцене Максима Деревянчука, более известного под сценическим псевдонимом DREVO, "Смарагдове небо" в интервью Bezodnya Music. Комментарий исполнителя относительно композиции вызвал бурное обсуждение, в частности, на него отреагировала и артистка Тина Кароль.

В комментарии OBOZ.UA Евгений Галич объяснил, что на самом деле хотел донести до аудитории во время интервью, и извинился перед DREVO. Он подчеркнул, что никого не хотел обидеть.

Почему возник скандал

Евгений Галич стал гостем шоу "Критиканты" на YouTube-канале Bezodnya Music. Во время интервью ведущий и исполнитель начали обсуждать творчество молодых украинских артистов и вспомнили хит "Смарагдове небо". В сети начал распространяться фрагмент разговора, где Галич отметил, что, по его мнению, в композиции есть только один удачный хук.

"Я иногда слушаю песню... вот "Смарагдове небо", например. Песня, которая не могла быть неуслышанной. Я знаю "смарагдове небо", и все. Вот это типа хучок. Я не понимаю, что дальше. Я думаю: "Надо послушать всю песню". Это д*рьмо. Припев классный, все, в песне больше ничего нет", – высказался артист.

Что сказала Тина Кароль

На защиту DREVO стала певица Тина Кароль. В своем Telegram-канале она отреагировала на слова Евгения Галича и подчеркнула, что каждый исполнитель должен сосредотачиваться на своем творчестве, а не комментировать деятельность других.

"Это такая кринжатина, когда артисты гонят на песни других. И сидите, пишите свой материал. Когда-то DREVO что-то там высказался обо мне, потом извинился. Здесь я все равно стану на его сторону, потому что молодой человек создает репертуар, песня залетела. Это, возможно, из энного количества песен первая, которая выстрелила. Да дайте человеку быть, жить. Да, вы в одном сегменте: и Галич, и DREVO. Просто дайте друг другу жизнь, солнце. Неба хватит на всех. Прекратите комментировать вообще чужое творчество. Делайте свое", – сказала звезда.

Позицию Кароль разделили и некоторые пользователи сети. Юзеры начали отмечать, что каждый человек может иметь свой музыкальный вкус и мнение, однако негативно высказываться о деятельности других не стоит.

Реакция Евгения Галича

Как отметил 41-летний исполнитель, он никак не ожидал, что это интервью вызовет такую реакцию. Евгений Галич отметил: во время разговора хотел донести свою личную позицию относительно того, что современные артисты должны создавать более качественную и глубокую музыку, а не сосредотачиваться только на одном хуке. Он не намеревался каким-либо образом задеть DREVO.

"Вижу, что мои слова вызвали дискуссию, мой комментарий в шоу "Критиканты" не касается конкретного трека или исполнителя. Хочу отметить, что формат шоу предусматривает личное мнение о том или ином музыкальном произведении. Припев "Смарагдове небо" действительно яркий и запоминающийся. В то же время я всегда оцениваю песню целостно, для меня важно, чтобы в ней была полная история, чтобы слушатель проживал ее от первой ноты до последней. У меня нет никаких негативных мыслей или отношения к DREVO. Наоборот, я уважаю каждого, кто работает над украинской музыкой и ищет себя. Прошу прощения, если каким-то образом я оскорбил исполнителя, мог подобрать другие слова. Однако моя личная позиция такова: хочу, чтобы мы все двигались в сторону качественной музыки, глубокой и честной, а не только построенной на ярком хук-рефрене. Это мое видение, я имею на него право", – отметил певец.

