Блогер Верба покрестила маленькую дочь и показала, как прошло таинство. Фото

Украинская блогер Юлия Верба, которая в сентябре 2024 года впервые стала мамой, покрестила свою маленькую дочь Розу. Таинство прошло в кругу самых близких людей интернет-знаменитости и ее мужа Константина Золотухина во Львове.

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Трогательными фотографиями девушка поделилась на своей странице в Instagram, где она не делала публикаций еще с 2021 года. Блогер отметила, что этот день стал для нее очень важным.

"Пожалуй, это самый чувственный день моей жизни. Крещение моей дочери Розочки. Последний пост на этой странице был еще в 2021 году. Сказал бы мне кто-то, что в скором времени все так поменяется. И вот у меня уже семья, ребенок, жизнь в другом городе. Разделите с нами этот важный момент, как вы и делили со мной много лет", – написала молодая мама.

Для торжества Юлия Верба выбрала для себя нежный и светлый образ. Она предпочла длинное пальто с пуговицами, что соединила с бежевыми сапогами на каблуке.

Со своей стороны Константин Золотухин оделся в более темный лук, где скомбинировал коричневый свитер и черные брюки. Блогер поделилась щемящим фото, где они с избранником держат дочь на руках и любуются ею.

К тому же на опубликованных фотографиях видно, что Роза уже заметно подросла. Для важного дня родители одели малышку в кружевное платье и шапочку. Также девочка была покрыта специальным одеялом для крещения – крыжмой.

На снятых моментах из таинства можно увидеть, что важный день супруги разделили только с самыми близкими людьми.

Напомним, 18 сентября Юлия Верба впервые стала мамой. Она родила девочку ростом 54 см и весом 3,660 кг. Инфлюэнсер призналась, что ее роды прошли довольно сложно и ей делали кесарево сечение.

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