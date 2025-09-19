Новый фильм с Ди Каприо назвали 'лучшим за десятилетие': в чем его секрет

Уже на следующей неделе в украинский прокат выходит "Одна битва за другой" – новый фильм Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли. И ленте уже пророчат большой успех.

Критики, которые успели увидеть картину до официальной премьеры, наперебой хвалят ее. На момент написания заметки рейтинг ленты от профессионалов на агрегаторе Rotten Tomatoes составлял 98% на основе 80 рецензий. OBOZ.UA разбирался, что в картине хвалят, а за что ее успели покритиковать.

О чем фильм "Одна битва за другой"

По жанру "Одна битва за другой" является черной комедией. Пол Томас Андерсон ("Нефть", "Мастер", "Призрачная нить") выступил режиссером, сценаристом и продюсером проекта. Его работа частично опирается на роман "Винокрай" Томаса Пинчона, опубликованный в 1990 году, хотя критики отмечают, что адаптация не является буквальной.

В главной роли — Леонардо Ди Каприо. Он играет Боба Фергюсона, бывшего революционера и хиппи, который страдает от целого букета зависимостей. Оставив бурные события в прошлом, он строит отношения с девушкой по имени Перфидия (Теяна Тейлор). Но ее бывший любовник, полковник Лоджо (Шон Пенн), чтобы отомстить, похищает дочь пары Уиллу (Чейз Инфинити). И Боб отправляется на спасение девушки. Помогает ему в этом инструктор по каратэ Серджо Сент Карлос (Бенисио Дель Торо).

Хронометраж фильма достигает почти 3 часов. По словам критиков, это дает Андерсону возможность масштабно развернуть несколько сюжетных линий, комбинируя семейные конфликты, политическую тематику и элементы триллера и экшена вперемешку с комедией.

Первые отзывы

Критики, которые уже видели фильм, в основном оценили его очень положительно, назвав "Одну битву за другой" одним из лучших фильмов Андерсона за последнее время. Среди основных преимуществ — сильный сценарий, который сочетает четкое политическое высказывание, убедительную драму и остроумный юмор. Хвалят фильм также за отображенную в нем сильную эмоциональную связь отца и дочери. Леонардо Ди Каприо высоко оценивают за то, что ему удается держать персонажа человечным, даже когда тот вынужден участвовать в насильственных действиях. А Шона Пенна, который играет главного антагониста ленты, хвалят за харизматичное воплощение героя, который тревожит и смущает зрителя.

Дизайн, операторская работа, музыка — все это часто упоминают, как сильные стороны картины. Например, работу оператора Майкла Баумана и музыкальные композиции от Джонни Гринвуда получают похвалу за способность углубить атмосферу, придать событиям фильма дополнительной остроты

Однако есть критики, которые указывают, что "Одна битва за другой" может запутывать чрезмерным количеством сюжетных линий. Также фильм критикуют за иногда слишком сильное перемешивание жанров, что может сбить с толку. И при этом отдельным обозревателям кажется, что некоторые персонажи не получили достойного развития.

Оценить новый фильм Пола Томаса Андерсона самостоятельно украинские зрители смогут уже с 25 сентября. Именно в этот день стартует прокат картины в наших кинотеатрах.

