Лина Костенко не появилась на презентации своей книги в канун 95-летия: дочь писательницы рассказала о ее состоянии

В канун 95-го дня рождения легендарной украинской поэтессы Лины Костенко, который она будет праздновать 19 марта, в столичном Доме кино состоялась презентация ее романа "Берестечко". Лауреат Шевченковской премии не появилась на торжественном мероприятии, однако с читателями пообщалась ее дочь Оксана Ежи-Яновна Пахлевская и отметила, что с мамой все хорошо.

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О состоянии писательницы ее наследница рассказала в комментарии для ТСН. Профессор Римского университета отметила: несмотря на то, что поэтесса не смогла присутствовать на презентации книги, рада, что подобные мероприятия проходят даже без ее участия.

"С мамой все хорошо, она дома, с начала полномасштабной войны я вместе с ней в Киеве", – сказала Оксана Пахлевская.

Следует отметить, что работу над романом Лина Костенко начала еще в 60-х годах. Произведение, которое лауреат Шевченковской премии писала в течение трех десятилетий, посвящено поражению войска Богдана Хмельницкого под Берестечком. Во время презентации Оксана Пахлевская вспомнила о щемящих моментах с детства и раскрыла смыслы, которые мать вкладывала в роман.

"Помню, мама отправила меня в магазин купить кефира. Он стоил 28 копеек. Я его купила, но, возвращаясь домой, бежала и разбила. Конечно, я извинилась. Но меня очень поразило, как мама на меня тогда смотрела со слезами на глазах. "Неужели так жаль того кефира?", – думала я. Я только не знала, что это были последние 28 копеек дома, с бабушкиной пенсии. Абсолютно ничего больше не было. Как в те времена можно жить? А как можно было жить иначе?! Потому что, если человек имеет достоинство, если человек имеет чувство свободы – все, он не может иметь никакого компромисса с системой", – поделилась женщина.

Ранее OBOZ.UA писал, что литературовед рассказала малоизвестную сплетню о Лине Костенко.

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