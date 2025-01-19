Лилия Ребрик тронула украинцев первым словом, которое сказала ее 10-месячная дочь. Видео
Телеведущая Лилия Ребрик рассказала, что ее 10-месячная дочь Адель произнесла свое первое слово. Девочка обратилась к отцу.
Во время видео, которое Ребрик опубликовала в Instagram, она несколько раз попросила у дочери произнести "тато", и ребенок с улыбкой на устах сказал первое свое слово. Как отметила телеведущая, детское счастье возвращает ее к жизни.
"То, что этим утром вернуло к жизни! Собрало в кучу, дало свет, силы, надежду. Папа", – подписала видео Лилия Ребрик.
Телеведущая показала нежное семейное видео, где она с мужем и дочерью бездельничала. Семья была одета в одном стиле – во наряды песочного цвета.
Поклонники супругов были очарованы милым видео, а некоторых первое слово Адели довело до смеха от счастья.
- "Я так ждала!"
- "Радостно до слез. Как приятно смотреть такие видео".
- "Ну, кто бы меня, кроме вас, заставил смеяться от счастья?! Спасибо".
- "Итак, папа! Счастье! Целых три счастья у папы и у мамы! Вы такая положительная семья, обожаем вас! Такое тепло и любовь идет от вас!"
Ранее OBOZ.UA писал, что Лилия Ребрик запутала украинцев фото с тремя дочерьми одного возраста и в одном свитере. Она предложила угадать кто из них кто, ведь, как утверждают ее подписчики, девочки похожи друг на друга, "как под копирку".
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