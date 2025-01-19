Лилия Ребрик тронула украинцев первым словом, которое сказала ее 10-месячная дочь. Видео

Телеведущая Лилия Ребрик рассказала, что ее 10-месячная дочь Адель произнесла свое первое слово. Девочка обратилась к отцу.

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Во время видео, которое Ребрик опубликовала в Instagram, она несколько раз попросила у дочери произнести "тато", и ребенок с улыбкой на устах сказал первое свое слово. Как отметила телеведущая, детское счастье возвращает ее к жизни.

"То, что этим утром вернуло к жизни! Собрало в кучу, дало свет, силы, надежду. Папа", – подписала видео Лилия Ребрик.

Телеведущая показала нежное семейное видео, где она с мужем и дочерью бездельничала. Семья была одета в одном стиле – во наряды песочного цвета.

Поклонники супругов были очарованы милым видео, а некоторых первое слово Адели довело до смеха от счастья.

"Я так ждала!"

"Радостно до слез. Как приятно смотреть такие видео".

"Ну, кто бы меня, кроме вас, заставил смеяться от счастья?! Спасибо".

"Итак, папа! Счастье! Целых три счастья у папы и у мамы! Вы такая положительная семья, обожаем вас! Такое тепло и любовь идет от вас!"

Ранее OBOZ.UA писал, что Лилия Ребрик запутала украинцев фото с тремя дочерьми одного возраста и в одном свитере. Она предложила угадать кто из них кто, ведь, как утверждают ее подписчики, девочки похожи друг на друга, "как под копирку".

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