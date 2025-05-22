Лидер 'Другої Ріки' рассказал, что сейчас с его домом в Гостомеле за сотни тысяч долларов, который разрушили россияне

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, чей дом под Гостомелем сгорел в результате вражеского обстрела, рассказал, что строительство уже на завершающем этапе. В "новом" доме снова появилась жизнь: туда вернулись его дети. Однако сам музыкант признается – несмотря на возведенные стены и новую отделку, вернуть атмосферу утраченного уже невозможно.

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Как признается сам артист в интервью Маричке Падалко, вернуть утраченное жилье – в настоящем смысле слова – невозможно. Потому что дом – это не только стены, но и воспоминания, атмосфера, ощущение безопасности. И все это сгорело вместе с его зданием.

"Я могу быть действительно прорабом неплохим. Пытаясь построить дом за месяц, и мы его построили за месяц, это очень быстро, мы погрузились во второй этап – отделочных работ, – рассказал музыкант. – После тех ошибок, которые мы наделали и построили дом за месяц, а потом отделочные работы, отсутствие денег и куча всего остального забрали у нас еще год".

Строительством Валерий Харчишин занимался фактически сам. Говорит, что стал прорабом поневоле – контролировал каждый этап, сам покупал материалы, советовался со специалистами. И хотя признается, что допустил некоторые технические ошибки, в итоге он получил не только новое здание, но и новый опыт.

Сейчас в обновленном доме живут его дети. Сам Валерий после развода с женой живет отдельно, хотя регулярно приезжает.

Самое глубокое его осознание: даже если отстроить каждый кирпич – дух утраченного дома не вернется. И именно поэтому он призывает всех, кто пережил подобное, не пытаться жить прошлым.

"Не надо их (воспоминания. – Ред.) возвращать. Этот фантом надо пытаться отрезать и принять дом таким, какой он есть, воспоминания положить в папку прошлое, хорошее или плохое, но пусть там они будут в папке и как можно дольше к той папке не обращаться. Ты должен принять новое место, ты должен принять новый дом и себя новым в том доме, себя измененным и жить уже в другом состоянии, потому что живя в воспоминаниях, ты будешь погружен в депрессию, в слезы, плач и фантом, которого нет уже, и ты его не вернешь никогда", – отметил Харчишин.

Дом под Гостомелем был настоящим семейным гнездом. Здесь выросли трое сыновей музыканта. Сам Валерий неоднократно признавался: это жилье он строил годами, собирал копейка к копейке, ошибался, создавал проекты, учился на собственном опыте, но в конце концов сделал все так, как мечтал. И именно этот дом стал первой масштабной потерей его жизни во время войны.

После начала полномасштабного вторжения семья музыканта была вынуждена покинуть здание. Жена с детьми уехали за границу, Валерий остался в Украине. В доме остались две кошки, которых он очень хотел спасти. Но все произошло слишком быстро. Российские войска вошли в Гостомель, и дом сгорел во время обстрела. По словам Харчишина, больнее всего было даже не потеря материального – а осознание того, что место, где хранились общие воспоминания, больше не существует.

Он не стал ждать обещаний и государственных компенсаций – сразу начал собирать документы, чтобы официально зафиксировать потерю. Обращался в полицию, прокуратуру, регистрировался через "Дію". Как отмечает музыкант, тогда не было четкого механизма компенсаций, и многие просто опускали руки. Но он не мог позволить себе бездействия. Потому что знал: у него есть дети, и им нужен дом.

Ранее OBOZ.UA писал, что Валерий Харчишин отреагировал на слухи о романе с Яниной Соколовой. Отношения им приписывают еще с 2019 года, а после развода обоих слухи начали подогреваться.

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