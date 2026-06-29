Лепс поплатился за ненависть к Украине: как ВСУ наказали путиниста на его родной земле и лишили россиян зрелища

Российский певец и пропагандист Григорий Лепс вынужден отменить свой концерт в Сочи (РФ) – городе на берегу Черного моря – из-за ограничений в работе местного аэропорта. Воздушное пространство в различных регионах России регулярно закрывают из-за угрозы атак украинских беспилотников, в результате чего россияне уже несколько месяцев сталкиваются с массовыми задержками и отменами авиарейсов.

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Концерт Лепса, который должен был состояться 28 июня, так и не состоялся. Сам артист пояснил в Threads, что его самолет должен был вот-вот вылететь из московского аэропорта, однако рейс в Сочи отменили еще до взлета из-за "ограничений".

"К сожалению, билетов на другие рейсы ни сегодня, ни завтра нет. В связи с этим мы вынуждены отменить концерт. Это решение связано исключительно с логистическими обстоятельствами, которые не зависят ни от артиста, ни от организаторов", – написал певец.

В то же время один из пользователей поинтересовался, почему организаторы не отправили артиста в Сочи на поезде, если аэропорт работает с перебоями уже длительное время.

"Не ради хейта, а просто интересно с точки зрения организаторов. Учитывая, что аэропорт в Сочи иногда работает всего несколько минут в день, почему не отправили артиста на поезде?" – спросили в комментариях.

Лепс ответил, что якобы у него не было на это времени.

"Потому что у меня нет столько времени, чтобы ехать на поезде. Вчера работали, позавчера и два дня назад были съемки. Буквально неделю назад прилетали в Сочи на частное мероприятие, все удалось. Сегодня, к сожалению, нет", – пояснил он.

Ограничения в работе российских аэропортов стали привычным явлением после серии ударов Украины по военным и оборонно-промышленным объектам РФ. По данным российского оппозиционного издания "Агентство", только в июне Украина нанесла рекордное количество воздушных ударов по предприятиям российского военно-промышленного комплекса.

Последней стала атака на завод "Титан-Баррикады" в Волгограде. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предприятие производит и испытывает пусковые установки для межконтинентальных ракет "Ярс", "Тополь", "Сармат", а также комплексов "Искандер". Завод также может быть задействован в создании ракеты "Орешник".

Всего с начала 2026 года по объектам российского ВПК было нанесено не менее 48 воздушных ударов. Последствием таких атак стали не только повреждения оборонных предприятий, но и регулярное закрытие воздушного пространства в различных регионах страны, что все чаще срывает авиасообщение и, как мы видим, массовые мероприятия.

Стоит отметить, что Григорий Лепс уже давно открыто поддерживает российскую агрессию против Украины. В 2025 году Служба безопасности Украины заочно предъявила ему подозрение. По данным следствия, артист финансировал действия, направленные против Украины, а также публично оправдывал российское вторжение.

В частности, после одного из своих концертов в 2023 году Лепс пообещал выплачивать по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Кроме того, он передавал российским военным бронежилеты, военную одежду, продукты и другое снаряжение, а также выступал на временно оккупированных украинских территориях.

Ранее OBOZ.UA писал, что муж Оли Поляковой раскрыл правду о характерах Киркорова, Меладзе и Лепса. По словам бизнесмена, он ни в коем случае не может назвать их хорошими и порядочными людьми, ведь каждый из них так или иначе проявлял к окружающим высокомерие, более того, неоднократно обманывал.

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