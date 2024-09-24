'Лео стоял на коленях'. Кейт Уинслет раскрыла неожиданный факт о легендарной сцене из 'Титаника'

Британская актриса Кейт Уинслет рассказала любопытный факт о легендарной сцене в "Титанике". Во время интервью на допремьерном показе новой киноленты "Ли" с актрисой в главной роли, журналист поднял тему печально известного фрагмента с дверью в фильме 1997 года.

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Об этом сообщает People. В течение многих лет шли споры о том, смог ли Джек Доусон в исполнении Леонардо Ди Каприо поместиться на куске плавающего бальсового дерева рядом с Роуз после того, как корабль затонул.

Винслет рассказала журналисту Джошу Горовицу, что вода была совсем не такой глубокой, как выглядела на экране, добавив, что во время съемок ей было очень просто залезть на дверь. Звезда призналась, что Ди Каприо все время стоял на коленях, ведь уровень воды достигал пояса.

Впрочем, актриса мгновенно пошутила, что ей не следует раскрывать подробностей, ведь после этого она, вероятно, получит сообщение от режиссера "Титаника" Джеймса Кэмерона. "На самом деле поражало то, что по краям бассейна был бесконечный резервуар. Там постоянно текла вода, и вы могли слышать ее шум", – продолжила Уинслет.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как звезда "Титаника" Кейт Уинслет впервые высказалась о войне в Украине и очертила свою позицию. Подробности – в нашем материале.

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