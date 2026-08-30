Ирина Федишин поставила точку в скандале вокруг звания заслуженной или народной после возмущения ее мужа: важны лишь три вещи

Певица Ирина Федишин отреагировала на скандал вокруг почетных званий, разразившийся после публикации ее мужа и продюсера Виталия Човника. Артистка заверила, что спокойно относится к государственным наградам, а самой большой наградой для нее остаются слушатели.

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Своей позицией артистка поделилась в Instagram. Федишин обратилась к поклонникам после того, как тему ее возможного почетного звания начали активно обсуждать в сети.

"Друзья, на самом деле я всегда спокойно относилась и отношусь к наградам. Ведь самое важное – это ваша любовь! Но у меня есть муж, который решил высказать свое мнение и поднять тему о наградах", – написала певица.

По словам Федишин, она не ожидала, что эта тема вызовет столь масштабную реакцию. После публикации артистка увидела множество комментариев, репостов и личных сообщений.

Впрочем, вместо того чтобы продолжать дискуссию о государственных званиях, Федишин решила поблагодарить свою аудиторию. Она подчеркнула, что видит и читает слова поклонников и очень ценит такую поддержку.

Певица также назвала те вещи, которые считает настоящим признанием для любого артиста. И это вовсе не почетный статус в документах.

"Ведь самая большая награда для артиста – ваша любовь, полные залы и песни, которые живут в ваших сердцах. Спасибо, что вы рядом!" – подытожила Федишин.

Кстати, государственную награду певица все же получала. В марте 2026 года президент Украины Владимир Зеленский наградил ее "Золотым сердцем" за волонтерскую деятельность.

Федишин на протяжении полномасштабной войны регулярно помогает украинским военным. В частности, она организует благотворительные концерты за рубежом и собирает средства на нужды ВСУ. В частности, в конце 2025 года во время мирового турне артистка передала украинским защитникам 2,14 миллиона долларов.

А скандал с почетными званиями разразился после публикации мужа и продюсера Федишин Виталия Човника. На днях он обратил внимание на то, что его жена до сих пор не имеет статуса заслуженной или народной артистки Украины, хотя, по его мнению, давно его заслуживает.

Човник отметил, что в течение 2026 года около сотни деятелей искусства получили почетные звания, но фамилии Федишин в списках не было. Продюсер также упомянул Потапа, который получил звание заслуженного артиста еще в 2020 году и до сих пор его имеет.

"Под нашими постами и в личных сообщениях снова вижу много вопросов: "А когда Ирина? Почему до сих пор нет звания?" Друзья, мы не знаем ответа. Такие решения принимаем не мы. Ирина просто продолжает делать то, что делала много лет: петь на украинском, собирать людей вокруг украинской песни, представлять её миру и помогать нашим защитникам", – написал он.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, по случаю 35-й годовщины Независимости Украины Владимир Зеленский присвоил звание заслуженных артистов трем звездам. Среди них оказались певицы ONUKA и Злата Огневич, а также фронтмен группы "АНТИТІЛА" Тарас Тополя.

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