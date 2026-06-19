"Это не талант-шоу". Алан Бадоев сделал неожиданное заявление о возвращении "Фабрики звезд"

После многолетнего перерыва SWEET.TV возвращает на экраны легендарную "Фабрику звезд". Именно здесь громко заявили о себе Владимир Дантес, Макс Барских, Дмитрий Каднай, Даша Астафьева, Ольга Цибульская, MamaRika, Влад Дарвин, Светлана Тарабарова, Стас Шуринс, Коля Серга и другие известные исполнители.

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OBOZ.UA побывал на презентации нового шоу и узнал интересные подробности. Проект представили на атмосферном столичном фестивале "Кураж". Ментор Алан Бадоев и продюсер Владимир Завадюк рассказали, чем новая "Фабрика звёзд" будет отличаться от предыдущих сезонов.

"Это не талант-шоу", – на этом Бадоев делал особый акцент. По его словам, главным отличием обновленной "Фабрики звезд" станет ставка не на случайные таланты или яркие телевизионные истории, а на музыкантов, которые уже имеют свой голос. "Это не будет шоу талантов. Это будет шоу, где профессионалы будут работать с конкурсантами, которые сами создают – пишут тексты, музыку или и то, и другое", – пояснил Бадоев.

"Самое сложное для нас – отбор, – продолжил ментор проекта. – Сколько бы анкет ни поступило, всегда остается мысль: а не пропустили ли мы кого-то? Возможно, человека, который пока сам не верит, что ему нужен этот шанс. Поэтому хочу обратиться ко всем: если знаете людей, которые поют не потому, что мечтают о славе, а потому, что просто не могут не петь, – расскажите им о нас".

Бадоев уверен, что одного только таланта для успеха недостаточно. По его мнению, сегодня музыкальная индустрия сталкивается с проблемой – стремительная популярность далеко не всегда гарантирует долгую карьеру: "Мы все знаем немало примеров, когда одна песня буквально благодаря TikTok делала человека популярным на всю страну. А что потом? Около 70% таких артистов исчезают. И причина этого проста: успех нужно не только добиться, но и удержать. "Фабрика звезд" будет учить, как строить карьеру. Но сразу хочу предупредить: легко не будет. Если человек действительно готов много работать, буквально жить своим делом – тогда добро пожаловать".

"Фактически "Фабрика звезд" станет своего рода марафоном для артистов. Сегодня все привыкли проходить различные курсы, воркшопы. А теперь представьте себе платформу, где в течение 12 эфиров с вами работают лучшие специалисты в своей области. Я бы сказал, что это хорошо продуманная школа. И если бы за такое обучение нужно было платить, оно стоило бы очень дорого. Хочу подчеркнуть: мы собираемся здесь не ради телевизионной картинки или рейтингов. Нам хочется, чтобы после "Фабрики" появились по-настоящему сильные артисты, которые останутся в музыке надолго. Чтобы через несколько лет о выпускниках нового сезона говорили так же, как сейчас о Владимире Дантесе или Максе Барских".

По словам Бадоева, команда не будет ограничиваться поп-исполнителями: "Новая „Фабрика звезд" будет выходить не на телевидении, а на стриминговой платформе, поэтому мы не загнаны в жесткие рамки формата. Можем давать шанс разной музыке. Для меня все просто: песня либо цепляет, либо нет. И совершенно неважно, к какому жанру она относится". Бадоев не скрывает, что будет внимательно следить за участниками проекта и не исключает будущего сотрудничества: "Если появится человек, творчество которого вызовет у меня эффект "вау", я готов присоединиться. Но для этого меня должно по-настоящему зацепить. Я должен захотеть слушать эту музыку каждый день. И в какой-то момент подумать: если не я, то кто поможет?".

Владимир Завадюк объявил, что получат финалисты проекта. По словам продюсера проекта, их ждет масштабный гала-концерт. Также победитель получит хит от саунд-продюсера Ивана Клименко (работал над конкурсной песней "Stefania" для KALUSH Orchestra, сотрудничал с Jerry Heil, alyona alyona и другими топовыми артистами). А еще – призовых 500 тысяч гривен.

Между тем Бадоев призвал не зацикливаться на призах. По его мнению, главное, что получат участники, – это уровень развития: "Если ты действительно талантливый артист, у тебя есть свои песни, и ты сидишь дома, думая: „Зачем мне эта „Фабрика"? Я и так знаю, что делать", то я скажу наоборот: тебе как раз сюда. Потому что здесь соберутся люди, до которых в обычной жизни ты, возможно, пытался бы достучаться годами. Послушают твои треки, подскажут. И даже если не победишь, все равно выйдешь отсюда с багажом опыта. Это как очень серьезное прокачивание. Помните фильм "Субстанция"? Вот примерно так же: приходит одна версия, а выходит другая – более уверенная".

Владимир Завадюк, в свою очередь, дал совет всем, кто планирует подавать заявку на кастинг: "Если бы я был на месте конкурсантов, то, прежде всего, не боялся бы быть собой. Но в то же время серьезно отнесся бы к подготовке. Мы получаем много роликов, снятых на скорую руку, буквально за несколько минут. Прошу: уделите этому время. Нас гораздо больше интересует видео, специально записанное для нас, чем запись с какого-то концерта. Такое видео тоже можно прислать, но оно не заменит возможности увидеть вас настоящего. Ещё нам важно увидеть, что вы верите в себя, потому что без этой уверенности артисту сложно завоевать симпатию других. Конечно, мы ищем авторов и людей, которые пишут собственную музыку. Но если у вас пока нет песен, это не значит, что не стоит подавать заявку".

"Я вообще ненавижу кастинги, – признался Бадоев. – Потому что для того, чтобы понять человека, мне нужно вытащить из него все – и сердце, и душу. А это очень трудоемкий процесс. Нельзя просто послушать, как человек поет, и за пять минут решить его судьбу. На предыдущей "Фабрике" мы специально ставили участников в нестандартные условия. Они и отжимались, и пели, и выполняли актерские задания, а потом снова пели. Мы могли дать случайную песню и попросить исполнить ее прямо сейчас. Все это делалось для того, чтобы понять, как человек ведет себя в нестандартных ситуациях. Потому что "Фабрика звезд" – это не просто красивое шоу. Мы готовим людей к реальному шоу-бизнесу. А это бессонные ночи, конкуренция и ответственность. Для меня идеальный участник – это человек, который еще не успел открыть рот, а ты уже чувствуешь его энергию. Потому что настоящая звезда – это не только голос, но и харизма. Вот таких людей мы и ищем".

"Относитесь к кастингу так, будто от этого действительно зависит будущее. Ведь для некоторых это действительно станет шансом изменить жизнь. И его нельзя упустить. Поэтому подготовьтесь так, будто от этого зависит все. Я точно знаю, что "Фабрика звезд" умеет переворачивать судьбы. Даже в моей команде сегодня работают люди, с которыми меня в свое время свела именно "Фабрика". Например, моя вторая режиссер Яна – человек, без которого сейчас не представляю себе работу. Мы познакомились именно там", – добавил Бадоев.

В комментарии OBOZ.UA продюсер проекта Владимир Завадюк рассказал, что команда уже получила около тысячи анкет. Среди претендентов уже есть фавориты: "Сейчас у нас около тысячи заявок, но мы продолжаем ждать новых участников. Среди анкет уже видим очень сильных конкурсантов. Честно говоря, есть несколько человек, которых мы вполне можем представить в финальной двенадцатке".

Алан Бадоев в беседе с OBOZ.UA признался, что решение присоединиться к новой "Фабрике звезд" принял очень быстро. По его словам, главное было понять, одинаково ли он с командой оценивает будущих участников проекта: "Мне хватило разговора с Владимиром Завадюком и командой SWEET.TV. Для меня было важно понять, совпадает ли у нас подход к поиску конкурсантов". По мнению режиссера, успех любой "Фабрики звезд" определяют не формат или громкое название, а люди, стоящие за проектом: "Все зависит от того, чем ты наполняешь проект и для чего его делаешь. А еще – от команды, которая над ним работает".

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